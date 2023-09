Fiala odhaluje novou ekonomickou vizi – ale dokáže ji splnit?

Premiér byl nadšený, když v prezentaci na podnikatelském fóru nazvaném „Česko na křižovatce“ představil svou novou vizi ekonomiky, přičemž zdůraznil klíčové oblasti, na které se v nadcházejících desetiletích zaměří.

„Doprava, energetická infrastruktura, jaderná energetika, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích. To je šest konkrétních oblastí, které mají obrovský potenciál změnit naši zemi. Proto by podstatná část našich strategických investic měla směřovat právě do těchto oblastí.

Peter Fiala program nazval Restart Czechia a řekl, že by měl také pomoci snížit byrokracii, zvýšit sebevědomí a zlepšit vzdělávací systém. To vše by ze země během deseti let udělalo významné evropské centrum.

„Děláme, co je třeba udělat“ je motto nově spuštěné Vision.

Jerry Behe|Foto: Tomáš Rosic, Český rozhlas

Může však tento ambiciózní plán uspět? O restartu Česka jsem diskutoval s politologem Jiřím Behe.

„Na jednu stranu je pozitivní, že premiér představuje určitou vizi pro Českou republiku a říká v oblastech, kde se Česká republika může vyvinout v to, co považuje za jakýsi uzel pro Evropu.

Ale na druhou stranu máme bohužel velmi špatnou zkušenost s českými politiky, kteří nabízejí vize a pak podle nich nejednají a nedosahují je.

„Tak to byl pěkný projev. Víme, co máme dělat a kde jsou šance, ale bohužel si vzhledem ke stavu české politiky nejsem jistý, že z toho bude moc.“

Proč myslíš, že to teď dělá?

Petr Fiala|Foto: Úřad vlády ČR

„Skutečnost, že premiér představil svou vizi, částečně souvisí s tím, že česká podnikatelská veřejnost je velmi znepokojena stavem české ekonomiky.

„Je mnoho apelů na vládu, od různých organizací, kde se scházejí čeští podnikatelé a podnikatelé, aby něco udělala, aby vytáhla ekonomiku ze současného propadu.

„Především si myslím, že velcí podnikatelé České republiky se opravdu bojí toho, že ekonomika stagnuje nejen nyní – může to být dlouhodobý vývoj, protože vize pro českou ekonomiku a vládu opravdu chybí. současný ekonomický pohled.“ Balíček úsporných opatření v podstatě podkopává ekonomiku.

„Takže si myslím, že to byla reakce na tyto obavy z české podnikatelské komunity. Ale bohužel si nemyslím, že by to rozptýlilo obavy, které mezi podnikateli narůstají.“