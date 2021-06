Konami přináší zpět pověsti Kojima Silent Hills PS5 s novým tajemným tweetem

Fanoušci Hideo Kojima – legendární tvůrce, který je pro něj známý kovové vybavení Pevný A vlákno smrti – Přesvědčeni, že „opuštěná“ PS5 je ve skutečnosti hra tiché kopce Hra od Kojima. To, zda je to pravda nebo ne, se teprve uvidí, ale Konami do této ohnivé spekulace přispěla novým tweetem, který je považován za kývnutí a mrkání na tuto spekulaci.

Tweet nepochází z oficiálního účtu Konami na Twitteru, ale z účtu Twitter v obchodě zboží Konami, který nedávno tweetoval na tichý Hill Obrázek s titulkem „Již brzy“. Na povrchu to teď vypadá jako vtipálek pro nějaké nové tichý Hill merch, ale vzhledem k výše uvedeným spekulacím si fanoušci Kojima nemohou pomoct, ale spekulují.

Navíc ke spekulacím, Geoff Keighley – tvůrce The Game Awards a Summer Games Fest a blízký přítel Hideo Kojima, který to pomohl odhalit vlákno smrti – Komentujte pomocí drzého GIF, což znamená, že je třeba sdílet některá tajemství.

Co dělá všechny tyto spekulace ještě zajímavějšími je skutečnost, že za poslední rok jsme slyšeli zvěsti, že Kojima, PlayStation a Konami se scházejí, aby ji uvedli do života. PT./tiché kopcePrvní byl zrušen tichý Hill Hra.

Zatím berte všechny tyto odhady opatrně. I když se zdá, že je něco mezi Kojimou a touto tajemnou hrou PS5 opuštěný – A i když se zdá, že do toho mohou být zapojeni jak Konami, tak Sony – zatím to jsou jen spekulace.

Jako vždy, neváhejte zanechat komentář nebo dva a dejte nám vědět, co si myslíte, nebo mě případně udeřte na Twitter MustafaHosny Bože, Amen Prosím, dejte mi o tom vědět. Myslíte si, že tento tweet obsahuje něco, nebo že fanoušci Kojima jsou oficiálně z hlavy?

