Moskva: ruština Anastasia Pavljučenková Byl jí odepřen vstup Česká republika V kvalifikaci si nezahraje WTA Prague Open Championship .

„Příští týden se v Praze nebudu moct zúčastnit,“ uvedl dvaatřicetiletý muž na Instagramu.

„Teď pokračuji v tvrdé přípravě na mistrovství USA. Uvidíme se v Cincinnati a na US Open,“ řekla anglicky.

Bývalá světová jednička se vyjádřila poté, co české ministerstvo vnitra v pátek oznámilo, že nebyl jmenován Rus. Tenis Hráč přijede hrát v kvalifikaci Asociace profesionálních tenistů Vstup na Prague Open mu byl odepřen.

V příspěvku bylo uvedeno, že policie v Praze, „která na letišti vyšetřovala ruskou občanku, našla důvody pro ukončení jejího přechodného pobytu. Ta již Českou republiku opustila.“

Čeští představitelé dodali, že žádný další hráč z Ruska a Běloruska do země „podle dostupných informací“ nepocestuje.

A v červnu česká vláda v reakci na útok Moskvy na Ukrajině zakázala ruským a běloruským sportovcům závodit na české půdě.

Česká národní sportovní agentura uvedla, že rozhodnutí vlády znamená, že je možné „zrušit platnost individuálního víza v případech, kdy ruský nebo běloruský sportovec přijede do České republiky ze schengenského prostoru bez hraničních kontrol“.

WTA uvedla, že kroky českých úřadů byly proti její politice.

„Singlistky WTA s ruskou/běloruskou národností nadále soutěží na turné na neutrálním základě,“ uvedla WTA.

„Navzdory své neutralitě české vládní úřady upírají některým hráčkám WTA možnost účastnit se šampionátu WTA 250, který se bude příští týden konat v Praze.

„Pravidla WTA stanoví, že všechny hráčky musí mít povoleno soutěžit na WTA pouze podle zásluh, bez diskriminace.“

Ruští a běloruští tenisté soutěží pod neutrální vlajkou v hlavních turnajích mužů a žen.