Edo Japan RPG Yasha: Legends of the Demon Blade vychází v říjnu pro PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch a PC.

7QUARK vyvinul Edo Japan RPG Yasha: Legends of the Demon Blade Bude spuštěn pro PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch a PC prostřednictvím parní V říjnu globální vydavatel Game Source Entertainment Oznámit.

Zde je přehled hry přes Steamová stránka:

na Odehrává se v období Edo, Yasha: Legends of the Demon Blade Je to RPG plné fantasy prvků a roguelitových mechanik. Ponořte se do světa plného autentické japonské atmosféry a zapojte se do plynulých kombinovaných útoků proti neúnavným démonickým protivníkům. příběh Kdysi dávno existovala křehká rovnováha mezi lidmi a démony. Přes občasné neshody se obě frakce snažily zachovat mír, kterého bylo dosaženo za tak vysokou cenu. Tato rovnováha byla narušena, když se objevila Devítocasá liška, mistr všech démonů, a shromáždila lidskou rasu, aby rozsévala chaos do celého lidského světa.

Vydejte se na cestu chaotickým světem, postavte se bezpočtu démonů a najděte způsob, jak obnovit mír. Prostřednictvím řady dobrodružství poskládejte dohromady pravdu za záhadou a naplánujte cestu k uzdravení. Klíčové vlastnosti Několik znovu hratelných příběhů – Nesmrtelný ninja, démonický vyslanec a brutální samuraj… každý se zcela odlišnými bojovými technikami a jedinečnými příběhy. Prozkoumejte řadu exkluzivních zbraní a poutavých příběhů, vše zasazené do rozsáhlého světa těchto tří ústředních postav: Shigure (vyjádřený Yuko Hikasa) ???? (bude oznámeno) ???? (bude oznámeno)

– Nesmrtelný ninja, démonický vyslanec a brutální samuraj… každý se zcela odlišnými bojovými technikami a jedinečnými příběhy. Prozkoumejte řadu exkluzivních zbraní a poutavých příběhů, vše zasazené do rozsáhlého světa těchto tří ústředních postav: Skvělé akce – Ovládněte sadu démonických čepelí a bojujte se zlými silami způsobujícími chaos ve vzdálených zemích. Spojte síly těchto zbraní, sbírejte stovky duchovních koulí naplněných mystickými talenty, získejte požehnání ze svatyně Nikko… vytvořte si vlastní jedinečnou strategii pro každou výpravu!

– Ovládněte sadu démonických čepelí a bojujte se zlými silami způsobujícími chaos ve vzdálených zemích. Spojte síly těchto zbraní, sbírejte stovky duchovních koulí naplněných mystickými talenty, získejte požehnání ze svatyně Nikko… vytvořte si vlastní jedinečnou strategii pro každou výpravu! Odemkněte recepty snů – Během své cesty budete mít příležitost sbírat různé typy upgradů. Kromě ingrediencí na zbraně zde najdete i ingredience pro gurmánské recepty. Pro extra zvýšení síly si dopřejte misku úžasného ramene!

– Během své cesty budete mít příležitost sbírat různé typy upgradů. Kromě ingrediencí na zbraně zde najdete i ingredience pro gurmánské recepty. Pro extra zvýšení síly si dopřejte misku úžasného ramene! Sejdeme se na Devils Festivalu – V tomto barevném světě se daří dobrým démonům, kteří pořádají festivaly v alternativních dimenzích. Seznamte se s těmito mocnými spojenci během každého jedinečného dobrodružství a získejte hodnotné odměny!

– V tomto barevném světě se daří dobrým démonům, kteří pořádají festivaly v alternativních dimenzích. Seznamte se s těmito mocnými spojenci během každého jedinečného dobrodružství a získejte hodnotné odměny! Vyzvěte skryté fáze – Během vašeho dobrodružství existuje mnoho tajných oblastí, které čekají na odemknutí. Otestujte si své limity a přijměte vysoké úrovně obtížnosti během těchto náročných fází!

Podívejte se na nový trailer níže.