Astronauti NASA provádějí vesmírný výstup asi sedm hodin před Mezinárodní vesmírnou stanicí

Astronaut NASA Mike Hopkins a Victor Glover se v sobotu vydali na prohlídku vesmíru před Mezinárodní vesmírnou stanicí, aby vylepšili komunikační a chladicí systémy laboratoře. Pochod, který se konal 250 mil nad zemí, trval téměř sedm hodin.

Hopkins, který se potýkal s nestabilními elektrickými vodiči, dokázal při chůzi v obtížném prostoru připojit a zajistit tři ze čtyř silných napájecích a datových kabelů, které by Evropská testovací platforma potřebovala, přičemž jeden kabel ponechal pro další řešení problémů.

Hopkins a jeho kolega Victor Glover také odvzdušnili zbytkové čpavkové chladivo ze dvou propojek používaných k údržbě tepelného kontrolního systému elektrárny a v případě potřeby uložili hadice na různých místech pro budoucí použití. Jeden z můstků uvolnil více krystalů ledového amoniaku, než se očekávalo, když byl ventilován do vesmíru, ale astronauti uvedli, že jejich obleky nejsou kontaminovány žádnými čipy, které by mohly být vráceny na stanici.

Hopkins a Glover, vznášející se v přechodové komoře Quest, se vydali na cestu v sobotu, když v 8:14 EST přepnuli své skafandry na bateriové napájení, protože operace 237 Spacewalk přidělená montáži a údržbě stanice začala od zahájení výstavby v roce 1997. 1998.

Prvním úkolem programu bylo bezpečně odvzdušnit dvě přípojky čpavku, které slouží k plnění chladicí kapaliny do systému tepelné regulace elektrárny a ke sledování úniků. Propojky byly umístěny na levém konci laboratorního solárního zařízení, části známé jako port 6 nebo P6.

Poté, co potvrdili, že nedošlo ke kontaminaci ledovými krystaly amoniaku, uložili astronauti jeden můstek na segmentu P6 pro případné budoucí řešení potíží, které by mohly být vyžadovány na této straně stanice, zatímco druhý byl instalován mimo přechodovou komoru pro použití v případě potřeby později pravá strana.

„Samozřejmě, při jednání s amoniakem je nutná zvýšená ostražitost kvůli obavám, že pokud dojde ke kontaminaci amoniakem na oblecích, a pak to vložíme dovnitř stanice, mohlo by to představovat potenciálně toxickou atmosféru pro posádku a stanici. ” Letový ředitel Chris Edlin řekl dříve.

Po dokončení tranzitního odvětrávání a přemístění nainstaloval Glover alternativní vysílač a přijímač pro bezdrátovou kameru v blízkosti jednotky centrální jednotky, zatímco Hopkins pracoval na předním konci stanice, kde byla připojena laboratorní jednotka Columbus Evropské vesmírné agentury.

Venkovní experimentální platforma známá jako Bartolomeo byla připojena k přední straně Columbuse dříve, ale vesmírní chodci měli problémy s dokončením elektrického připojení během předchozího výletu. Hopkins se v sobotu snažil misi dokončit, ale nakonec byl úspěšný se třemi ze čtyř kabelů.

Videokamera HD na helmě Mika Hopkinse pro výstup do vesmíru poskytovala ostrý pohled na ledové krystaly čpavku vyvržené do vesmíru (pravý střed), když byla do prostoru odvětrána hadice používaná k opravě chladicího systému vesmírné stanice. TV NASA



Glover nahradil vysílač a přijímač bezdrátové kamery a tvrzený háček s pružným tepelným pláštěm na vnějším poklopu Quest v přechodové komoře. Stěžoval si na neobvyklé podráždění, které způsobilo, že se mu pravé oko krátce roztrhlo, ale řekl, že časté mrknutí jako by pomohlo.

Hopkins také překonfiguroval rádiovou anténu HAM na evropské jednotce Columbus, která po nedávném upgradu nefungovala správně a oba začali pracovat na směrování dvou ethernetových kabelů, které by nakonec byly součástí rozšířené externí wi-fi.

Astronaut Victor Glover (s červenými čarami na obleku) a kolega Mike Hopkins vycházejí z přechodové komory Mezinárodní vesmírné stanice a zahájí 6,5hodinový výstup do vesmíru, aby mohli provádět různé úkoly údržby. TV NASA



Pohled na zástrčky a kabely spojující experimentální platformu Evropské vesmírné agentury s laboratorní jednotkou Columbus. Hopkins úspěšně připojil tři ze čtyř kabelů a jeden ponechal nepřipojený pro budoucí řešení problémů. TV NASA



“Mate! Je to přes střed,” zavolal Hopkins, když byl zapojen první flip-flop konektor a držen na místě. “Roztomilý! Dav se nezkroutí!”

„Dobrá práce, skvělá, vynikající práce,“ odpověděl Andreas Mogensen z řídícího střediska mise. “dobré zprávy.”

„Říkával jsem, že jsem se dotkl míče, ale on hrál na špatné straně míče,“ zavtipkoval Glover a hovořil o Hopkinsově univerzitní fotbalové kariéře jako defenzivní obránce na University of Illinois.

„Tu a tam jsme zachytili,“ řekl Hopkins.

Vysílač / přijímač externího bezdrátového video systému neboli WETA nastavený od společnosti Glover je jedním ze tří seskupených kolem vnějšku stanice. Koncem loňského roku dotyčná jednotka selhala.

„Jedná se v zásadě o anténu, která přijímá přenos z helem posádky,“ řekl Edlin. „My … si opravdu vážíme toho, že jsme to během řízení EVA měli pod kontrolou mise, abychom mohli získat perspektivu člena posádky, aby viděli přesně to, na čem pracují. Takže určitě chceme … nahraďte to tak, abychom měli pokrytí.“

Všechny hlavní mise vesmírných výprav byly původně plánovány počátkem tohoto měsíce, ale byly odloženy poté, co montáž dvou podpůrných instalací solárního pole trvala déle, než se očekávalo.

Procházka vesmírem skončila v 15:01 po dobu šesti hodin a 47 minut. Celkový vesmírný průchod stanice 237 lety je nyní 1491 hodin a 54 minut, neboli 62,2 dnů.

Toto byl čtvrtý vesmírný pochod Glovera a Hopkinse, popáté.