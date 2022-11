Nintendo spouští obrovský výprodej online obchodu Black Friday, až 75% sleva na Switch Games (UK)

Modernizace [Thu 17th Nov, 2022 16:05 GMT]: Prodej Switch eShop Black Friday, který zahájila Nintendo UK na začátku týdne, je nyní aktivní, s až 75% slevou na výběr her Switch. Některé tituly velkých jmen zahrnují Dread MetroidA Xenoblade Chronicles 2A Super Mario OdysseyA Octobt TravellerA Dragon Quest XI.

Níže je uveden seznam jen některých zajímavostí – kliknutím na záhlaví sloupců je seřadíte podle abecedy nebo podle ceny. Možná budete chtít také naskladnit nějaký zlevněný kredit eShopu z našeho obchodu (nezapomeňte použít kód Černý pátek na pokladně):

Vezměte prosím na vědomí, že některé externí odkazy na této stránce jsou affiliate odkazy, což znamená, že pokud na ně kliknete a provedete nákup, můžeme obdržet malé procento z prodeje. Prosím čtěte dál Zveřejnění FTC Pro více informací.

Původní příběh [Tue 15th Nov, 2022 17:15 GMT]: Jsme od toho ještě trochu daleko Černý pátek2022 (25. listopadu) I když to Nintendo UK nezabránilo v tom, aby se dostalo do prodejního ducha, protože dnes oznámilo, že prodej jejího eShopu začne ve čtvrtek – 17. listopadu. Ano, nikde poblíž samotného Černého pátku.

Oznámení přišlo ve formě tweetu od @tweet Uvádí, že výprodej je pouze pro internetový obchod – nečekejte tedy žádné slevy na Mario LEGO Prostě Do teď.

Černý pátek se blíží, ale nemusíte čekat do té doby, abyste získali dohodu – The #NintendoSwitch # obchod Černý pátek začíná ve čtvrtek 17.11. pic.twitter.com/jAdrvQnJtC– NintendoUK 15. listopadu 2022

Samozřejmě, i když Nintendo upeklo to, co bude jistě lahodným prodejním sendvičem, chybí mu veškerá náplň. Stále nevíme, kteří vydavatelé se zapojí a do jakých úrovní budou hry zlevněny.

Zkombinujte to se skutečností, že si v současné době nejsme jisti, zda některý region mimo Evropu dostane podobnou nabídku brzy, a je fér říci, že v tuto chvíli víme opravdu velmi málo. Co víme, je, že to začne koncem tohoto týdne.

Jinde, jen před několika týdny, jsme slyšeli o prodejních plánech pro Můj obchod Nintendo ve Spojených státech, která bude nabízet slevy na hračky i krabicové zboží. O tom, co se s eShopem v tomto období bude dít, zatím není ani slovo, ale všechny informace o předprodeji pro USA i Velkou Británii se již brzy dozvíte v našem praktickém průvodci.

Co doufáte, že uvidíte ve výprodejích Black Friday pro online nakupování? Sdělte nám svůj seznam přání v komentářích níže!