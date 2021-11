Umělá inteligence objevuje v datech dalekohledu Kepler více než 300 neznámých exoplanet

Nový algoritmus umělé inteligence objevil více než 300 dříve neznámých exoplanet v datech shromážděných zaniklým teleskopem pro lov exoplanet.

The Keplerův vesmírný dalekohled , první specializovaný lovec exoplanet v NASA, zahlédl stovky tisíc hvězd při hledání potenciálně obyvatelných světů mimo náš vlastní. Sluneční Soustava . Sbírka potenciálních planet, které jste shromáždili, pokračuje ve vytváření nových objevů i po zániku dalekohledu. Lidští experti analyzují data na známky exoplanet. Ale nový algoritmus nazvaný ExoMiner nyní může tento postup simulovat a čistit katalog rychleji a efektivněji.

Dalekohled, který ukončil činnost v listopadu 2018, hledal dočasné poklesy jasu hvězd, které mohou být způsobeny přechodem planety před disk hvězdy z pohledu Keplera. Ale ne všechna tato šero je důvodem vnější planety a vědci museli podle podrobných postupů rozlišovat falešně pozitivní od skutečných věcí A prohlášení NASA .

ExoMiner, je takzvaná neuronová síť, což je druh algoritmu umělé inteligence, který se dokáže učit a zlepšovat své schopnosti, když je zásobován dostatečným množstvím dat. A Kepler vytvořil spoustu dat: Za necelých 10 let své služby objevil dalekohled tisíce kandidátských planet, z nichž téměř 3000 bylo od té doby potvrzeno. To je velká většina z celkového počtu V současnosti je známo 4 569 exoplanet .

Pro každou kandidátskou exoplanetu by vědci, kteří se dívají na data Keplera, podívali na světelnou křivku a vypočítali velikost zlomku hvězda Zdá se, že planeta zakrývá. Budou také analyzovat, jak dlouho by potenciální planetě trvalo překonat disk hvězdy. V některých případech je nepravděpodobné, že by pozorované změny jasnosti mohly být vysvětleny exoplanetou obíhající kolem Sluneční soustavy. Algoritmus ExoMiner sledoval přesně stejný proces, ale efektivněji, což výzkumníkům umožnilo přidat skupinu 301 dříve neznámých exoplanet do katalogu planet Kepler současně.

„Když ExoMiner říká, že něco je planeta, můžete si být jisti, že to je planeta,“ uvedl Hamid Valizadegan, vedoucí projektu ExoMiner a ředitel strojového učení z Universities Space Research Consortium v ​​NASA Ames Research Center. „ExoMiner je velmi přesný a v některých ohledech spolehlivější než jak současné strojové klasifikátory, tak lidské experty, které má napodobovat, kvůli předsudkům, které přicházejí s lidskými štítky.“

Nyní, když ExoMiner prokázal své dovednosti, vědci se ho snaží využít k tomu, aby pomohli prozkoumat data ze současných a nadcházejících misí na hledání exoplanet, jako je současná mise NASA. Tranzit družice k průzkumu vnějších planet (TESS) nebo mise Evropské vesmírné agentury Transiting Planets and Star Oscillation (PLATO), která odstartuje v roce 2026.

Bohužel žádná z nově potvrzených exoplanet není pravděpodobným kandidátem na hostitele života, protože leží mimo obyvatelné zóny svých mateřských hvězd.

V prohlášení NASA uvedla, že dokument byl přijat k publikaci v Astrophysical Journal. A návrh papíru K dispozici ke čtení v předtištěné verzi na arXiv.org.