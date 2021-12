Xbox Game Pass utrpěl obrovskou ztrátu 8 her

Předplatitelé Xbox Game Pass a Xbox Game Pass Ultimate přišli o osm různých her pro Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X a PC, včetně řady her AAA. Tento týden služba předplatného přidala více než osm her, díky čemuž je tato velká ztráta spolknutelná, ale pokud si všimnete, že některé hry chybí, je to proto, že mnoho z nich tento týden opustilo službu předplatného, ​​což znamená, že již nejsou k dispozici ke koupi s 20 hrami. . Procentuální sleva pro předplatitele.

Jako vždy není ani slovo o tom, kdy nebo zda se některá z těchto her vrátí. Žádná z nich není příliš velká hra, která hraje proti pravděpodobnosti, že se v budoucnu vrátí, ale hry odcházejí a vracejí se, ačkoli nejsou tak populární, a znovu, jsou to obvykle nejoblíbenější hry, které hráči chtějí. vidět podruhé. .

Níže si můžete přečíst více o všech osmi odcházejících hrách a také se podívat na trailer ke každé hře:

útočiště: „Dva milenci se všeho vzdají a utečou na ztracenou planetu, aby byli spolu. Proplouvejte tajemnou krajinou, prozkoumávejte roztříštěný svět a bojujte proti tomu, co se je snaží roztrhat na kusy v tomto RPG dobrodružství o lásce, vzpouře a svobodě.“

mořský hovor: „Call of the Sea je další příběh o tajemství a lásce odehrávající se v jižním Pacifiku ve 30. letech 20. století. Prozkoumejte bujný ostrovní ráj, řešte hádanky a odhalte tajemství při honbě za ztracenou plavbou svého manžela.“

Ahoj sousedé: „Hello Neighbor je stealth hororová hra o vplížení se do domu vašeho souseda a zjištění, co skrývá ve sklepě. Hrajte proti pokročilé AI, která se učí z vašich akcí.“

mateřský kredit: „Morkredd je napínavá kooperativní logická hra založená na fyzice pro jednoho nebo dva hráče, která kombinuje řešení hádanek založené na dovednostech, náročnou rovnováhu světla a stínu a temný svět plný tajemství k odemknutí.“

Vystoupit: „Moving Out je hloupý simulátor stěhování založený na fyzice, který přináší nový význam ‚couch co-op‘! Jste připraveni na vzrušující kariéru v oblasti nábytku? Jako certifikovaný technik aranžování a stěhování nábytku budete přebírat úkoly při stěhování rušné město Buckmore.“

LEGO Batman 2: DC Super Heroes: „Mýty se spojují! Dynamické duo Batman a Robin spojí své síly s dalšími slavnými superhrdiny z DC Universe včetně Supermana, Wonder Woman a Green Lantern, aby zachránili Gotham City před zničením z rukou notoricky známých padouchů Lexe Luthora a Jokera.“

Football Manager 2021: „Nové přírůstky a vylepšení hry poskytují další úrovně hloubky, dramatu a autenticity ve fotbale. FM21 vám umožní rozvíjet své dovednosti a dosáhnout úspěchu ve svém klubu jako nikdy předtím.“

FIFA 19: EA SPORTS FIFA 19, poháněná technologií Frostbite, přináší zážitek mistrovského kalibru na hřišti i mimo něj. FIFA 19 vedená prestižní UEFA Champions League nabízí vylepšené herní funkce, které vám umožní ovládat hřiště v každém okamžiku. Bezkonkurenční hratelnost, včetně Dramatic závěr příběhu Alex Hunter’s Journey: Champions, nový režim v oblíbené hře FIFA Ultimate Team™ a další. Champions Rise ve FIFA 19.“

Xbox Game Pass a Xbox Game Pass Ultimate jsou k dispozici – za 10 USD, respektive 15 USD měsíčně – pro Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X a PC.