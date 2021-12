názor | „Porgy a Bess“ není černá opera. Je to americká opera.

„Porgy and Bess“ nám dává orchestrální nádech, který by měl potěšit každého, kdo miluje klasickou hudbu, jako např. hurikánovou hudbu, Wagnerian ve své bohatosti nebo vzletný orchestrální citát pro „They Pass By Singin.“ Nahrávka často obsahuje lahodné modré tóny, o kterých Puccini nebo Wagner nikdy nevěděli.

Ale kus interaguje s černými vzory hlouběji než toto. Gershwin strávil čas na bariérových ostrovech v Jižní Karolíně, včetně černochů z Jižní Karolíny mluvících Gula, aby se připravil na psaní. Výsledkem je opera s hovory od prodavače jídla, přikrášlená, ale zdánlivě autentická, pohřební nářek, který vyvolává hlasy a pocity, které by se nedaly napsat pro jakoukoli bílou postavu, léčebná sekvence, která přivolává Ježíšovu moc, rozzlobená mluvená sekvence,“Nesnáším tvůj ‚Struttin‘ styl, „ve kterém Maria kritizuje drogového dealera Sportin‘ Life způsobem, který téměř připomíná ořezaný track v dnešní populární hudbě a akční píseň,“Dostat se tam trvá dlouhou cestu. „

Uprostřed těchto zázraků se „Porgy a Bess“ mohou občas cítit chaoticky. Nikdy tak úplně nevíte, co přijde, a možná si říkáte, jestli to všechno ladí dohromady. Ale to je vše: jako americký kus by to možná nemělo držet pohromadě o nic víc, než kdy Amerika držela. Horowitz oceňuje tuto kvalitu v tom, co považuje za skutečné americké umění ve věčném hybridním zážitku národa, přičemž spojuje volnou, narativní kvalitu největšího díla Marka Twaina a křiklavou a strhující kvalitu většiny Charlese Ivese, kde navzdory obecně strohá klasická struktura, lidová melodie může kolidovat s akcemi. Ti, kteří viděli Copelanda jako skutečnou věc, mají tendenci považovat Ivesovo dílo za zajímavé, ale poněkud zvláštní a neúplné. Horowitz se ale odvolává na myšlenku Ralpha Walda Emersona, že „v bahně a spodině věcí vždy existuje, vždy něco zpívá“. Toto bahno a spodina byly pro Emersona tím, čemu dnes říkáme autenticita.

Černí skladatelé samozřejmě vytvořili skutečně americkou klasickou hudbu tohoto žánru – hit Williama Dawsona.Černošská lidová symfonieje jedním příkladem. Píseň „Porgy and Bess“ je však navzdory svým bílým tvůrcům základním kamenem toho, kde si americká klasická hudba skutečně vzala svůj čas, a zároveň je jedním z vodítek, kam jít. Přečtením mého There is not a jediný nepříjemný takt v celé partituře. Každá melodie je nakažlivá. Každý formát jde za hranice funkčnosti až po cool.

Nicméně arogantní bílý kritik a skladatel jako Thompson, ve své době tak respektovaný, mohl slyšet jen něco, co popsal jako „plné doprovody“ a „organizace gefilte-ryby“. Málokdo by to dnes zpíval, ale další jádro tohoto rozsudku nám říká, že hudba jako Copeland a Thompson, následovaná téměř záměrně uchu vzdorující tvorbou skladatelů jako Elliott Carter a Milton Babbitt, představuje cestu ze žlutých cihel k americké klasice. hudba.

Horowitz nás učí přestat poslouchat „Porgy a Bess“ úzce, jako černošskou operu nebo jako vedlejší zvláštnost zvanou lidová opera. Taková by měla být opera v této zemi, s naší historií, v tomto období. Podle této analýzy jsou skóre Copelandových ‚Billy the Kid‘ a ‚Rodeo‘ sice krásné, ale jsou jemným, ale bočním vývojem, nikoli ‚Porgy a Bess‘. Broadwayské kousky, které zahrnují černošské a přistěhovalecké hudební styly a jsou přiměřeně zobrazovány v operách, jako je „Street Scene“ Kurta Wellea a Langstona Hughese a „Regina“ Marka Blitzsteina, nejsou pro sběratele po kouscích ani tak anomálií než dlážděním cesty ke skutečné americké klasická hudba , z býčího pohledu z „Porgy and Bess“ ale stojí za pozornost.

Horowitz mě naučil poslouchat černou klasickou hudbu jako nejameričtější klasickou hudbu. Jeho lekce by měla rezonovat.

John McCurter (Tweet vložit) je odborným asistentem lingvistiky na Kolumbijské univerzitě. hostitelé podcastůLexicon Valleya nedávno autoremRasismus se probudil: Jak nové náboženství zradilo Černou Ameriku.