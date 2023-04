Princ George navštěvuje český seminář Rocky Mountain Ranger

Kapitán Eric Debenau byl jedním z mála kanadských zástupců na semináři přátelství v Evropě

Minulý týden byl kapitán Eric Debena, velící důstojník jednotky Rocky Mountain Ranger v Prince George, vybrán jako jeden z mála kanadských delegátů na seminář v České republice.

Cílem semináře Interallied Confederation of Reserve Officers (ICRO), Young Reserve Officer Seminar, je pomoci začlenit mladé vůdce spojeneckých zemí do rozvoje vůdčích schopností, vzájemné spolupráce a poznávání Severoamerické smluvní organizace (NATO).

ICRO zastupuje přibližně 1 milion záložníků z 36 spojeneckých a partnerských zemí, což z ní činí největší organizaci záložníků na světě.

„Jsem velmi vděčný, že sloužím v kanadské záloze ozbrojených sil a že mám podporu, kterou potřebuji, abych vyvážil povinnosti svého civilního života. [as a Chief Administrative Officer] A rezervujte si to. Rád bych poděkoval své rodině a týmu lidí, se kterými pracuji. Těším se, že si tyto zkušenosti přinesu zpět domů a uvidím, jak je lze dobře využít,“ řekl Depanau.

Debenau, důstojník pěchoty v záloze ozbrojených sil, říká, že je to již počtvrté, co ho jeho úkol zavedl do Evropy na různé mise.

„Jsem v záložních silách téměř deset let. Během té doby mi bylo ctí zúčastnit se čtyř jmenovaných operací včetně cesty konzulárního důstojníka v Kuvajtu na základě operace IMPACT na podporu evakuace Afghánistánu během operace AEGIS, člena operace DISTINCTION ve Francii během války. 100. výročí Vimy Ridges a BC na operaci Laser jako součást domácí reakce na Covid-19

Rocky Mountain Rangers slaví 1. dubna své 115. narozeniny a mají naplánované různé akce, včetně vyhlášení radnice, slavnostního vztyčení vlajky a dne otevřených dveří 8. dubna od 13 do 17 hodin ve Zbrojnici na 687. Dornbiererův půlměsíc.