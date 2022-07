TechREG Weekly EMEA: Big Tech čelí novým pravidlům

Evropský parlament tento týden schválil dva přelomové zákony regulující online platformy, zákon o digitálních trzích a zákon o digitálních službách – to však nezabránilo regulačním orgánům v zahájení nových antimonopolních vyšetřování proti Amazonu a Delivery Hero. Evropská centrální banka vyzvala národní regulátory, aby harmonizovaly svá různá kryptografická pravidla před úplným zavedením nedávno schváleného MiCA. Ve Spojeném království může rezignace Borise Johnsona a více než 50 vysokých vládních úředníků zpozdit přijetí nových pravidel pro stablecoiny a nakupovat nyní, plaťte později.

šifra

Evropská centrální banka říká, že předpisy EU týkající se kryptoměn zvyšují rizika

Evropská centrální banka (ECB) je znepokojena různými regulacemi kryptoměn napříč členskými státy EU a vyzvala je, aby harmonizovaly různá pravidla tak, aby se trhy podle zákona o krypto aktivech (MiCA) staly zákonem a byly plně implementovány.

Evropská centrální banka je znepokojena zeměmi, které nabízejí tradičním bankám licence související s kryptoměnami, když stále neexistuje žádný celoevropský rámec. Centrální banka chce diskutovat o nutnosti standardizovat poskytování těchto licencí napříč zeměmi, než bude MiCA plně implementována.

Francouzský europoslanec požaduje schválení regulačního přezkumu Binance

Francouzská členka Evropského parlamentu (MEP) napsala 13. června dopis, v němž vyzvala regulátora trhu své země, aby přezkoumal svůj souhlas s kryptoburzou Binance, a uvedl, že zpráva upozornila na potenciální praní špinavých peněz na platformě, uvedla agentura Reuters. úterý (5. července).

Aurora LalukRegulátor, který je také členem Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, chce podle zprávy zdůvodnit své „nepochopitelné“ rozhodnutí zaregistrovat jednotku Binance jako poskytovatele služeb digitálních aktiv.

Bank of England požaduje přísnější pravidla pro kryptoměny

Bank of England uvedla, že pokles hodnoty kryptoaktiv o 2 biliony dolarů poukazuje na slabá místa na trhu a potřebu přísnějšího zákona a regulace.

Centrální banka uvedla, že kryptoaktiva zatím nepředstavují hrozbu pro širší finanční systém, ale že v budoucnu mohou být více integrována do hlavního proudu financí, podle poznámek ze zasedání zveřejněných v úterý (5. července).

Britské ministerstvo financí během týdnů představí seznam stabilních měn

Britské ministerstvo financí plánuje legislativu, která by zavedla regulační režim pro stablecoiny, a to již v srpnu, informoval CoinDesk ve středu (6. července).

Zástupce guvernéra Bank of England John Cunliffe na výroční konferenci Katarského centra pro globální bankovnictví a finanční služby uvedl, že plány byly zpožděny kvůli „nedávným událostem“, které by mohly naznačovat rezignaci několika vládních úředníků v země, včetně šéfa ministerstva financí Rishi Sunaka. a vysoký úředník ministerstva financí John Glenn.

velká technologie

EU odhalila plán na uvolnění pravidel IPO, aby podpořila financování hlubokých technologií

Evropská unie zveřejnila Evropská inovační agendanový plán, který by podle tiskové zprávy vydané v úterý (5. července) pomohl začínajícím podnikům a expandovat do Evropy při získávání soukromého financování, přístupu na veřejné trhy nebo využívání zaměstnaneckých opcí na akcie.

Evropská unie vytvořila seznam 25 procedur To by pomohlo zvýšit počet startupů v oblasti hlubokých technologií v Evropě přilákáním 45 miliard eur (asi 46,1 miliardy dolarů) od soukromých investorů. Deep tech je zastřešující termín pro pokročilé technologie, včetně umělé inteligence (AI), blockchainu a kvantových počítačů.

Velké technologie možná pocítí dopad nových online pravidel EU až v roce 2024

Po letech příprav schválil Evropský parlament na plenárním zasedání v úterý 5. července přelomovou legislativu, která stanoví komplexní standardy pro regulaci digitálního prostoru.

Nyní, když jsou zákony schváleny, co dál? Google, Amazon, Meta, Apple a další online platformy nebudou muset se žádnými změnami spěchat, protože mají ještě několik měsíců na to, aby vyhověly novým pravidlům a v případě potřeby provedly úpravy svých obchodních modelů. Doba realizace se pohybuje mezi 6 a 15 měsíci.

Amazon Faces Probe britského antimonopolního hlídače o prodejních praktikách

Britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) zkoumá, zda Amazon „má dominantní postavení ve Spojeném království a zda toto postavení nezneužívá a narušuje hospodářskou soutěž tím, že poskytuje nespravedlivou výhodu svému maloobchodnímu podnikání nebo prodejcům, kteří využívají jeho služby,“ oznámila. ve středu. (6. července) tisková zpráva.

Šetření, které posoudí, zda Amazon nabízí preferenční zacházení svým externím prodejcům na Amazon UK Marketplace, navazuje na šetření Evropské komise ohledně podobných obav u největšího světového maloobchodníka.

Hrdina nájezdu antimonopolních organizací EU, Glovo

Německo Šampion doručení A její španělská díla Glovo Ve středu (6. července) online společnosti objednávající jídlo uvedly, že byly napadeny antimonopolními regulátory EU.

Jak uvedla agentura Reuters, razie přišla poté, co Evropská komise uvedla, že online společnosti dodávající potraviny a potraviny ve dvou evropských zemích byly vyšetřovány kvůli obavám, že jsou v kartelu.

Irský regulátor ochrany soukromí blíže k zákazu přenosu metadat

Irská komise pro ochranu údajů (DPC) je blízko k přijetí kroků, které by pozastavily přenos dat z Evropské unie do Spojených států do Facebook A Instagram.

Jak ve čtvrtek (7. července uvedla agentura Reuters), regulátor ochrany osobních údajů vydal v roce 2020 dočasný příkaz k zablokování mechanismu používaného vlastníkem Facebooku a Instagramu Meta k přenosu dat uživatelů Evropské unie do Spojených států poté, co soudní rozhodnutí deklarovalo dohodu. neplatné z důvodu ochrany soukromí. .

Politika

Rezignace Borise Johnsona z Velké Británie může oddálit krypto legislativu a Britskou národní banku

Rezignace Borise Johnsona na post lídra Konzervativní strany a premiéra Spojeného království by mohla vést k obměně kabinetu a nutnosti obsadit klíčové důležité pozice ve vládě a dalších resortech, jako je ministerstvo financí, což by mohlo ovlivnit přijímání nových pravidel a legislativy.

To je případ vládních plánů na přijetí regulace kryptoměn, zejména regulace stablecoinů, a návrhu na přijetí nových pravidel regulujících sektor buy now, pay later (BNPL).

Nový předseda Rady EU upřednostňuje legislativu týkající se umělé inteligence, čipů a digitální identity

Česká republika 1. července přebírá od Francie předsednictví v Radě Evropské unie – a během příštího půl roku bude upřednostňovat politickou agendu EU.

Na rozdíl od francouzského předsednictví, které se soustředilo na legislativu usilující o kontrolu společností mimo EU působících v EU, jako jsou velké technologické společnosti a poskytovatelé kryptoaktiv, se Česká republika zaměří na novou legislativu, která zajistí, aby společnosti z EU měly přístup k strategické suroviny.. materiály, komponenty a mohou běžet v zabezpečených dodavatelských řetězcích IT a že celá Evropská unie urychluje digitalizaci a automatizaci svého průmyslu.