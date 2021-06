Zničená „termální kopule“ vede záznamy o extrémních teplotách v Severní Americe

A “termální kopule” Nad západní Kanadou a pacifickým severozápadem Spojených států stoupaly teploty na nová maxima, což v neděli vedlo k varováním před horkem z Oregonu do kanadské Arktidy.

Více než 40 nových teplot stoupá Nahráno v Britské Kolumbii كول Během víkendu, a to i v lyžařském středisku města Whistler. Očekává se, že vysokotlaký hřeben zachycující teplý vzduch v regionu bude i nadále lámat rekordy po celý týden.

Prostředí Kanada Vydávání výstrah pro Britskou Kolumbii, Albertu, části Saskatchewan, Yukon a severozápadní teritoria.

Varování uváděla, že „dlouhá, nebezpečná a historická vlna veder bude během tohoto týdne pokračovat“.

„Vysoké odpolední teploty dnes (v neděli) vystoupí do poloviny 30. let a v některých oblastech dosáhnou vrcholu kolem 40 ° C (104 F).“

Tyto teploty jsou o 10–15 ° C teplejší než obvykle.

Abychom uvedli extrémy klimatu v perspektivu, měříme proti průměru. Sigma je směrodatná odchylka normálního rozdělení očekávaných hodnot. V tomto případě je maximální tepelná kupole 4,4 – to znamená, že je mimo 99,99% očekávaných hodnot nebo šanci 1/10 000 + (1/2) pic.twitter.com/8raIMAngkg – Jeff Berardelli (@WeatherProf) 27. června 2021

Americká meteorologická služba vydala podobné varování před „nebezpečnou vlnou veder“, která by mohla v některých částech Washingtonu a Oregonu zaznamenat rekordní teploty o více než 30 stupňů Fahrenheita nad normální hodnotu.

“Historická vlna veder bude na severozápadě pokračovat po většinu příštího týdne a pravděpodobně bude vytvořeno mnoho denních, měsíčních a dokonce všech dobových rekordů,” Řekla ve svém prohlášení.

Očekává se, že pondělí bude nejteplejším dnem ve velkých městech, jako je Seattle a Portland, přičemž v obou městech budou pravděpodobně rekordní výšky.

Nejvyšší teplota, která kdy byla v Kanadě zaznamenána, byla 45 ° C (113 ° F) ve dvou městech na jihovýchodě Saskatchewanu 5. července 1937. Byla zlomena 27. června jako aktuální hotspot Lytton v Britské Kolumbii – asi 250 kilometrů (155 mil) ) Severovýchod Vancouver – Dosáhla 46,1 stupňů Celsia (114,98 stupňů Fahrenheita).

Na severozápadě probíhá silná vlna veder, která se bude v následujících dnech ještě prohlubovat. čte Vložení tweetuNový blog o tom, co potřebujete vědět, jak se teplotní anomálie zesilují.https://t.co/tovaXyVlc0 pic.twitter.com/rL4RY0EvA5 – weathermodels.com (@weathermodels_) 26. června 2021

Očekávané teploty Sun-Mon napříč PacNW jsou natolik extrémní, že si myslím, že je pro lidi obtížné dát je do souvislostí. Stále existuje určitá nejistota, ale místa na chodbě I-5 z Medfordu do Seattlu mají potenciál * rozbít * všechny záznamy. #ORwx # Wow pic.twitter.com/W9yr7XXxLF – Daniel Swain (@Weather_West) 23. června 2021

„Rád bych překonal rekord, ale je to jako rozbíjet a rozbíjet je,“ řekl CTV David Phillips, hlavní vědec v oblasti klimatu v Kanadě pro životní prostředí.

„V některých částech západní Kanady je tepleji než v Dubaji.“

Rizika lesních požárů jsou vysoká a hladina vody v jezerech a řekách je nízká.

Obchody údajně vyprodaly přenosné klimatizace a ventilátory, zatímco města otevřela centra nouzového chlazení a mnoho fanoušků COVID-19 Kliniky očkování byly zrušeny.

Mezitím British Columbia Electricity Utility uvedla, že poptávka po elektřině vzrostla na rekordní úroveň, když se obyvatelé snažili zachovat chlad.

