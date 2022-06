Sonic Frontiers ‚Open Zone‘ vypadá jako každá hra s otevřeným světem

Snímek obrazovky : Sega

Morio Kishimoto, dlouholetý vývojář a manažer Team Sonic vokální hraniceNedávno se ze všech sil snažil vysvětlit, co Sega znamená, když zvyšujete úroveň hry Mechanika „otevřeného prostoru“. Zdá se však, že jeho interpretace potvrzuje, že tato fráze je pouze smyšleným marketingovým termínem a ne nějakým odkazem na něj hranice Zásadně se liší od ostatních sandboxových her.

„Naše otevřená oblast je mapa světa, právě jsme ji učinili plně hratelnou,“ řekl Kishimoto. IGN. „Hratelná mapa světa, která obsahuje prvky jako v divadle, je něco, co tu ještě nebylo, takže jsme museli přijít s novým názvem. To, co je na jiných platformách často definováno jako svět, se nazývá oblast v Sonic games, tak jsme to vzali a zkombinovali s Open, což odkazuje na volně prozkoumatelnou oblast.“

Při vší úctě, Kishimoto, ale doslova jsi popsal otevřený svět.

Kdyby něco, co vokální hranice Všechno kolem zvuků působí jako přímá vazba na design vagónový vztekThe Výborná expanze svázaný s 3D svět Super Mario na vypínači. navzdory vagónový vztek tradiční rozptyl Mario Na velké mapě to byla stále plynulá hra a v jádru otevřený svět. A zdá se, alespoň mně, jako vokální hranice Zkouší úplně to samé.

„Otevřená plocha stojí uprostřed vokální hranice„Hratelnost a herní úrovně jsou v této oblasti přítomny jako prvky,“ řekl Kishimoto. „Od brusných tyčí po plošinové prvky, průchodky atd., otevřená plocha je plná sportovní akce, kterou milujeme Můj hlas Hračky.“

Jsem v pohodě, když lidé popisují své hry tak, jak to považují za nejvhodnější, jen pro upřesnění. Jazyk, zejména jazyk související s herním designem, se neustále vyvíjí. Většina „roguelike“ v dnešní době ano Velmi málo společného s osmdesátými léty podvod, ale hned chápu, co někdo dostane, když ten výraz použije, i když je poněkud odtržený od jeho původního významu. Totéž s pojmy jako „Metroidvania“ a „stereoskopický sim“ v tomto ohledu.

Myslím, že je to jen Kishimotovo naléhání vokální hranice Je to něco úplně jiného, ​​co mi přijde vtipné.

“ [world map] Systém od té doby používá nespočet platforem [Super Mario Bros. 3]řekl Kishimoto. „Skutečný vývoj této struktury je to, co vidíme jako jádro vokální hranice‚ plocha. Chtěli jsme poskytnout platformu nové generace na nové úrovni. Ale jak vyvineme platformu založenou na úrovních, jako je Můj hlas V tomto novém otevřeném prostoru? A to je co vokální hranice všechno. „

Samozřejmě, nikdo nepožádal Kishimota, aby vysvětlil všechny tyto pojmy nebo dokonce definoval, co skutečně definuje Sonic Frontier„Open Zone“ kromě hry „Open World“ během této nejnovější mediální kampaně. Kotaku Kontaktoval jsem Segu pro více informací, ale neodpověděli okamžitě.

vokální hranice Vydání je naplánováno na konec roku 2022 pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch a PC. On ona vypadá hezky A zřejmě způsob, jak hrát Nebudí to žádnou důvěru Buď, ale Sega Zavázal se neodkládat jeho propuštění I když z velké části negativní ohlasy.