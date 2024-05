Byl jste zodpovědný za casting? astronaut, nové sci-fi drama, které se nyní streamuje na Netflixu, nebylo jméno Adama Sandlera první, kdo přišel na mysl. Jednak scénář má na svědomí Colby Day, který adaptoval román Jaroslava Kalvara z roku 2017 Bohemia Spaceman– Téměř úplně postrádá humor. Na druhou stranu hlavní hrdina filmu je Čech. Písečný muž se snad ukázal jako zdatný dramatický herec ve filmech jako např Nebroušené drahokamy A zrychluje, Ale není přesně známý svým přízvukem – pokud nepočítáte hloupé a někdy urážlivé hlasy, které používá ve svých komediích z 90. let, jako je Vodní chlapec A Se Zohanem si nezahrávej.

Ale až na pár nešikovně podaných replik se Sandler nesnaží hrát Jacoba Procházku nějakým konkrétním tónem. astronaut, osamělý astronaut na roční sólové misi na okraj sluneční soustavy. Ve skutečnosti, kromě jeho jména a znalostí české mytologie, nic nenasvědčuje tomu, že by jeho postava byla něco jiného než americká.

V rozhovoru s L astronaut Tiskové poznámky Švédský režisér Johan Renck řekl, že nikdy nepřemýšlel o tom, že by Sandlera požádal, aby pro film udělal český přízvuk. „Ve svých filmech nikdy nemluvím o akcentech, spoléhám na to, že se ponořím do sebe a postavím se,“ řekl Rinck. astronaut, studoval na univerzitě A ve Spojených státech. Když začneme všechny nutit mluvit nějakým divným českým přízvukem, tak to nezvládnu. Je to prostě směšné. Přestože je autor knihy Jaroslav původem Čech, knihu napsal v angličtině. Tyto příběhy jsou univerzální. Místo a národnost jsou druhořadé záležitosti.“

Obrázek: Netflix

dost spravedlivé! Člověk se ale nestačí divit, proč Rink v tomto filmovém zpracování neudělal ze svého hlavního hrdiny Američana astronaut. Každá připomínka, že Jacob je vlastně Čech, je šok, protože se na něj tak snadno zapomíná. Vždy mě vytrhne z děje, když si uvědomím, že jsem měl předstírat, že Adam Sandler není americký národní poklad, ale ve skutečnosti je Čech.

Také ne proto, abychom se dostali k praktičnosti filmu s obřím mluvícím pavoukem, ale k myšlence, že… Česká republika Že by to byla první země, která tento zvláštní vesmírný prach sbírala – ne dejme tomu Spojené státy nebo Čína – je trochu směšné. Jen říkam!