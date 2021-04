Nedostatek vakcín COVID: Obchodník s uměním v Abú Dhabí prodává údery | Zprávy o pandemii koronavirů

Z malé kanceláře v mrakodrapu v Abú Dhabí provozují ukrajinská patriotka Natalia Mozalieva a její maďarský manžel Istvan Berger uměleckou galerii, realitní kancelář a servisní společnost na ropných polích.

Rovněž pokračovali v dalším projektu: prodávat vakcíny COVID-19 v Evropě.

Mozaleva napsal prezentaci pro českého velvyslance ve Spojených arabských emirátech, kterou prozkoumala agentura Reuters a která se datuje 24. února a nabídla nákup a prodej nejméně milionu dávek do České republiky od společnosti Kofi Shield, snímek anglo-švédské farmaceutické společnosti AstraZeneca .

Řekla, že vakcíny poskytne nejmenovaný partner z továrny společnosti AstraZeneca ve Velké Británii a Indii a dodávka bude provedena do 45 dnů od přijetí platby.

I když česká vláda nabídku nepřijala, 3. března se objevilo, když premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci Mozalievu jménem jmenoval, že „černý trh“ nepodpoří.

„Nebylo dosaženo dohody,“ řekla Mozaleva, která byla zavolána na svůj mobilní telefon, ale odmítla tuto záležitost dále projednávat. Na následné písemné otázky nereagovala. Agentuře Reuters se nepodařilo zjistit, zda je Mozaleva schopna vakcíny přijmout.

Poté, co česká vláda oznámila nechtěnou nabídku, společnost AstraZeneca uvedla, že by neměly existovat žádné soukromé nabídky dodávek na prodej nebo distribuci vakcíny v Evropě.

Farmaceutická společnost nereagovala na žádosti o další komentáře k tomuto příběhu na Muzalevův návrh.

Mediální kancelář v Abú Dhabí neodpověděla na otázku, zda si úřady byly vědomy nabídky Mozalevy nebo zda ji vyšetřily.

E-mail Muzalevy, jehož podrobnosti nebyly dříve hlášeny, poskytuje další okno, které ukazuje, jak se jednotlivci pokusili vydělat peníze zasíláním výstřelů do zemí uprostřed globálního nedostatku vakcín a s nárůstem případů COVID-19.

V sousedním Německu vláda uvedla, že obdržela několik nabídek vakcín COVID-19 od zprostředkovatelů. Jeho odpovědí bylo informovat výrobce, Evropskou komisi a v některých případech i mezinárodní donucovací orgány.

„Tato epidemie vytváří atmosféru zlaté horečky, když se lidé snaží uzavírat všechny druhy obchodů,“ uvedl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn na tiskové konferenci v Berlíně 9. dubna, která se týkala boje proti pandemii koronavirů.

„Naše vláda nakupuje výhradně od výrobců,“ odpověděl na otázku, zda vláda obdržela neoficiální návrhy vakcín a jak s nimi zacházela.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), agentura Evropské unie, uvedl, že tucet evropských zemí oznámilo nabídky zprostředkovatelů na prodej velkého množství vakcín s jasným cílem zajistit zálohy, než z fondů zmizí.

V reakci na otázky Olaf uvedl, že takoví prostředníci byli donedávna neaktivní nebo obchodovali s velmi různými druhy komodit. Odmítla diskutovat o konkrétních případech.

OLAF dodal, že mediátoři se často nacházejí ve třetích zemích mimo Evropskou unii, „aby byla jejich identifikace obtížnější a obtížnější vyšetřovat“.

OLAF si celkem všiml podvodů nebo falešných nabídek téměř jedné miliardy dávek vakcín s celkovou objednávkovou cenou téměř 14 miliard EUR (17 miliard USD). Nebyla si vědoma žádných případů, kdy vláda za takový podvod zaplatila cenu.

kdo dřív přijde, ten dřív mele

Mozalevův e-mail byl napsán plynulou angličtinou se špatnou interpunkcí.

„Budeme mít to štěstí, že vám poskytneme celé množství dávek, které potřebujete,“ napsala Mozaleva českému velvyslanci Jerrymu Slavicovi.

„Doufám, že se vám ozvu, jakmile vám to bude vyhovovat. Je třeba zdůraznit, že vakcíny jsou přizpůsobovány podle zásady„ kdo dřív přijde, je dřív na řadě “a že poptávka je pochopitelně velká.“

České velvyslanectví postoupilo agenturu Reuters ministerstvu zahraničních věcí v Praze.

Velvyslanectví považovalo nabídku také za důvěryhodnou, protože je [the embassy] Může přijímat pozitivní signály [about the offer] Uvedla mluvčí ministerstva zahraničí.

Reuters to nemohla nezávisle potvrdit. Velvyslanectví Maďarska v Abú Dhabí a maďarská vláda neodpověděly na žádosti o komentář.

Muzaleva učinil nabídku jako finanční ředitel společnosti registrované v Abú Dhabí s názvem Enhanced Recovery Company Middle East LLC (ERC).

Obchodní licence ERC se vztahuje na ropné a plynárenské služby, všeobecný obchod, obchod s čajem, parafarmaky a doplňky výživy podle záznamu v obchodním rejstříku, který neuvádí majitele.

Parafarmaka jsou alternativní léky.

Muzaleva požadovala 100% zálohu od českých úřadů proti záruce od Commercial Bank of Dubai nebo First Abu Dhabi Bank, zálohu ve výši 25 procent a zbytek při dodání do ERC. Žádná banka neodpověděla na žádost o komentář.

Adresa Abu Dhabi PO Box, kterou Mozalieva poskytla pro ERC, odpovídá umělecké galerii, kterou provozuje a která zobrazuje hlavně ukrajinské umění, a realitní agentuře. Agenturu řídí její manžel Berger, podle dvou současných zaměstnanců a bývalého, kterého kontaktovala agentura Reuters.

Perger byla zkopírována na e-mail, který poslala Muzaleva, a byla jmenována jako příjemce v návrhu dopisu o záměru, který zaslala a žádala české úřady o podepsání, aby zajistily záběry z Covishieldu. Berger nereagoval na písemné dotazy ani na žádost o komentář, která byla předána zaměstnanci společnosti.

Česká republika utrpěla těžkou pandemii – kumulativní počet úmrtí na COVID-19 je nejvyšší z jakékoli země na světě, měřeno jako podíl populace, podle našeho světa v datech.

Česká republika do neděle dosud dodala 2,47 milionu dávek různých vakcín.

Údaje ministerstva zdravotnictví ukazují, že první dávky podalo 15% populace, zatímco 8% populace bylo plně očkováno.

Když mluvil o tom, proč česká vláda nabídku odmítla, Babiš na tiskové konferenci 3. března řekl, že se vláda zavázala koupit AstraZeneca pouze přímo.

Babiš řekl: „Nebudeme podporovat část černého trhu a nedokážu si představit, že stát zaplatí předem některým společnostem podepsaným touto osobou jménem Natalia,“ s odkazem na nabídku vakcín z Abú Dhabí.

Dodal, že show byla extravagantní.

„Pokud by byla nabídka za AstraZeneca 22 $ a mohli bychom ji koupit za 2,50 $, nebral bych to vážně.“