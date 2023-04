Biomimetické fasády budov pro snížení zátěže HVAC

Budovy v současné době spotřebovávají asi 50 % světové elektřiny, takže hledáním způsobů, jak snížit zatížení sítě, můžete ušetřit peníze a snížit vaši uhlíkovou stopu. Vyvinutý vědci z University of Toronto Fotofluidní systém pro nastavení světla Vstup do budovy.

Vědci vytvořili biologický systém inspirovaný vícevrstvými kůžemi chobotnice a chameleonů pro aktivní maskování, aby mohli nezávisle ovládat intenzitu světla, spektrum a rozptyl. I když existuje spousta technologií, které dokážou tyto vlastnosti regulovat, dělat to nezávisle bylo pro stávající okenní rolety nebo elektrické spotřebiče velmi složitým úkolem.

Pro výrobu prototypových zařízení (15 × 15 × 2 cm) byly 3 mm PMMA listy naskládány poté, co byly do listů vyfrézovány mikrofluidní kanály (1,5 mm hluboké a 6,35 mm široké). Tekutiny lze vstřikovat a odstraňovat pomocí jehel připevněných ke koncům kanálků. Použitím různých tekutin v kanálech byli vědci schopni naladit se na různé aspekty přicházejícího světla. Rozšířeno, jednou aplikací systému by mohlo být udržování chladu budov v horkých dnech, aniž by se v chladných dnech držely infračervené paprsky, což je jedna z nevýhod v současnosti používaných statických okenních nátěrů.

Pokud chcete ovládat část světla, které vychází z vašich oken, možná byste si měli místo toho zkusit postavit chytrý LED závěs?