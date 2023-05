Destiny 2 Season 21 Leak naznačuje překvapivou novou aktivitu pro hráče

Jsme necelý týden od další sezóny Destiny 2, Season of the Deep, která začíná příští týden, v úterý 23. května 2023. Bungie zatím oficiálně odhalilo hlavní umění sezóny spolu s novým teaserem, která potvrdila, že se hráči vrátí na Titan, jednu z původních destinací přidaných s Vanilla Destiny 2.

Destiny 2 Season 21 pokračuje v příběhu obřího podvodního tvora Leviathana. Bylo také potvrzeno, že se hráči příští sezónu vydají pod vodu, což bude ve hře něco zcela nového. Nicméně, se všemi oficiálními detaily, došlo také k některým novým únikům Destiny 2 Season 21.

Únik pochází z Liz, známý leaker Destiny 2, který se podělil o nové podrobnosti o Season of the Deep na serveru D2 Leaks Discord. Než se pustíme do skutečných detailů, ujistěte se, že vše berete s rezervou. taky, Varování: spoiler!

Obrázek: Bungie

Podle nově sdílených podrobností to vypadá, že je Destiny 2 Season 21 přidá rybolov. Ano, budete moci Ryba v Destiny 2 příští sezónu. Únik také uvádí, že budete moci lovit s náhodnými hráči a/nebo přáteli a že „uvedené ryby mohou být mazlíčky“.

Přesto nevíme, jak to bude ve hře skutečně fungovat, a to vzhledem k tomu, zda jsou informace legitimní.

Na základě uniklých informací to vypadá, že i v příští sezóně dostaneme tři mimozemské zbraně. Seznam nových podrobností Destiny 2 Season 21, které unikly, najdete níže.

Aktivita 3 hráčů s „nějakými“ roguelike aspekty. Než vstoupíte do další místnosti, můžete si vybrat buffa

Více sezónních aktivit

Rázová puška Exotic Strand

Exotický kulomet

Alien Scout Rifle pro stázi

Dekorace protokolu Starfire

S podvodní hrou potvrzenou během Season of the Deep bude schopnost chytat ryby rozhodně třešničkou na dortu. V době publikace Bungie nezveřejnila upoutávku na sezónu pro Season of the Deep.

Bungie však odhalila spoustu aktualizací a změn QoL, včetně nového ladění mimozemského brnění, které si můžete prohlédnout zde. Kromě toho bude sezóna 21 také obsahovat podporu vítězství, která zvýší šanci na získání exotických nájezdů pro starověké nájezdy.

Destiny 2 Lightfall je nyní k dispozici na PlayStation, Xbox a PC.

