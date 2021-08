Redesign aplikace Google Podcasts přidává zobrazení mřížky, které se právě zavádí

Začátkem tohoto roku Google přepracoval uživatelské rozhraní Now Playing v aplikaci Podcasts pro Android A iOS. Google Podcasts nyní zavádí svůj další hlavní design se spoustou vylepšení, které řeší stížnosti na používání.

jako takový Čekali jsme, změny začínají na kartě Domů, kde se knihovna podcastů nyní nazývá Předplatné. To umožňuje Googlu přidat tlačítko „více“, které otevře zobrazení mřížky, a tím řeší velkou stížnost mezi uživateli, kteří sledují mnoho pořadů. Předchozí přístup k poličkám vyžadoval pouze mnoho posouvání, aby našel konkrétní podcast.

Mezitím se domácí kanál nezměnil, kromě přidání každé karty epizody do úplného seznamu v pravém dolním rohu. To vám umožní rychle „sdílet“ nebo „označit jako odehrané“. To uživatelům ušetří nutnost nejprve otevřít stránku plné smyčky a dokončit poslední akci.

„Prozkoumat“ nebylo změněno pomocí textové značky „Podcasty Google“ – která u všech uživatelů vypouští červený příznak „Beta“ – která se zobrazuje na panelu aplikací, čímž se vyhnete dvojitému „Prozkoumat“ pomocí spodní lišty.

A konečně, v základní navigaci je Activity nyní knihovna, protože Google vypustil horní čtyři záložky, které můžete snadno procházet a získat standardní zobrazení seznamu. Už jsme diskutovali o síťových předplatných, s frontou, stahováními a historií celkem přímočaře.

Kromě těchto vizuálních změn je dalším velkým problémem to, jak kliknutím na ikonu aplikace/domovskou obrazovku v Podcastech Google neresetujete, kde jsou uživatelé v aplikaci, a vrátíte je zpět na kartu Domů. Důvodem bylo, že podcast byl součástí aplikace Google a jejím rozšířením. Když se toto chování změní, Google Podcasts funguje jako každá jiná nainstalovaná aplikace.

Tento redesign podcastů se začal objevovat v pátek večer pro aplikaci Google beta uživatelé. V Obchodu Play je k dispozici nová aktualizace pro verzi 12.30, ale vynucení zastavení hlavní aplikace Google z App Info také spustí obnovu.

