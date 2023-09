Nastavte termostat na toto pro nejlepší spánek

Nová studie zjistila, že ložnice, které jsou příliš horké nebo příliš studené, narušují spánek a nyní víme, jaká teplota je považována za „tak akorát“. podle a Washington Post Nová studie ukazuje, že starší dospělí si užívají optimální spánek, když teploty klesnou na 70 až 74 stupňů Fahrenheita. Studie, kterou provedl Amir Bani Saadi z Harvard Medical School a Marcus Institute for Aging Research, sledovala 50 účastníků ve věku 65 let a starších v oblasti Bostonu po dobu 12 měsíců. „Vybrali jsme starší lidi, protože obvykle trpí špatným spánkem více než mladší populace,“ řekl Benisaadi. „Jejich fyziologické funkce jsou citlivější na změny teploty a nejvíce trpí vlnami veder.“

Výzkumníci nainstalovali senzory do ložnic účastníků pro sledování nočních teplot a vybavili je speciálními kroužky na prstech pro sledování spánkových vzorců. Klidný spánek se snížil, když vnitřní teploty přesáhly 77 stupňů nebo klesly pod 68 stupňů, a došlo k významnému 5 až 10% poklesu účinnosti spánku, když vnitřní teploty vzrostly ze 77 na 86 stupňů. Vysoké teploty narušují přirozený proces ochlazování těla, což ztěžuje spánek. Vědci si všimli, jak by to mohlo ovlivnit naše zdraví na oteplující se planetě. „Studie zdůrazňuje potenciální dopad změny klimatu na kvalitu spánku u starších lidí,“ řekl Bani Saadi. Zaměřte se na vědu„Zejména těm s nízkým socioekonomickým statusem podporuje zvýšení jejich schopnosti přizpůsobit se rostoucím nočním teplotám ve městech po celé zemi.“

Zatímco podobné studie byly často prováděny v kontrolovaných laboratorních podmínkách, tato studie měla za cíl replikovat podmínky skutečného života s účastníky v jejich domovech. Kompromisem byla malá velikost studijního vzorku, která omezuje rozsah, v jakém lze výsledky široce aplikovat. Nicméně, pošta Zprávy naznačují, že vztah mezi nedostatkem spánku a teplotou je zásadní, protože může přispívat ke zdravotním problémům, jako je cukrovka, obezita, srdeční choroby, deprese, nehody a snížená pracovní výkonnost. pro každého Nadace spánkuNěkteré způsoby, jak se vyhnout přehřívání v noci, zahrnují výměnu ložního prádla, větrání pokojů, spaní v přízemí v horkých měsících a sprchování před spaním. (Potřebujete chytit více Zzzů během zimních měsíců? Existuje pro to možný důvod.)