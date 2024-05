Od minulého týdne je ve výrobě 3. sezóna série Apple TV+ instituce V České republice bylo obnoveno natáčení. Natáčení velkého projektu založeného na románové sérii Isaaca Asimova začalo loni na jaře, ale bylo pozastaveno kvůli stávce SAG-AFTRA.

Herci a štáb pro instituce Do České republiky se vrátil začátkem tohoto roku, když v pražských studiích začaly předprodukční práce. V sousedním Polsku se ale natáčení lokací poprvé obnovilo. instituceNatáčení třetí sezóny by mělo v Praze pokračovat do konce července, rok poté, co bylo kvůli stávce pozastaveno natáčení třetí sezóny.

v Polsku, instituce Tvůrci filmu využili některé z úžasné architektury země, včetně té historické Chrám Prozřetelnosti ve Varšavě. Jak se však kamery rozjížděly, specializoval se Skandál v Polském filmovém institutu související se zneužíváním fondů kinematografie se rozvinul, což má za následek Odvolání jejího ředitele Radoslawa Schmegulského.

Bezprostředně není jasné, zda skandál Polského filmového institutu ovlivní budoucí produkci filmu instituce V oblasti. Pražští filmaři doufají, že se čtvrtá sezóna vrátí do kina v České republice.

„Od ledna 2023 jsme si pronajali našich sedm ateliérů a také všechny kanceláře, dílny a sklady pro firemní focení,“ řekl Jindřich Göttner z Prague Studios. ČTK tento týden. „Vzhledem ke stávce a odstávce produkce očekáváme, že pronájem bude trvat do konce srpna tohoto roku, do té doby budeme vědět, zda se zde seriál bude natáčet i pro další sezónu.

jít na rande, instituce Podle české agentury utratili producenti v České republice za místní produkci druhé a poloviny třetí sezóny odhadem 2,5 miliardy Kč (110 milionů dolarů). Asociace producentů v audiovizi. Odhaduje se, že další 1 miliarda Kč (44 milionů dolarů) bude vynaložena na dokončení třetí sezóny.

Výroba od instituce V České republice zaměstnával přibližně 4000 členů místního filmového průmyslu. Natáčení na polských místech se účastnili i členové českého štábu.

„instituce „Spojil všechny prvky, které do naší země lákají zahraniční filmaře – unikátní lokace, prvotřídní profesionály v různých filmových oborech a systém filmových pobídek,“ řekl Vratislav Shleyr, předseda představenstva Asociace producentů v audiovizi. Česká republika. tisková agentura.

„To vyžaduje trvalou pozornost, protože podobné systémy, které přitahují filmaře, existují v téměř stovce zemí po celém světě.“

Na motivy dlouhotrvající série románů legendárního autora sci-fi Isaaca Asimova, instituce Mapuje příběh skupiny exulantů z jiného světa, kteří se spojili, aby zajistili budoucnost lidstva. Asimov čerpal ze svého příběhu o vzestupu a pádu Římské říše mnoho nápadů a vydal původní trilogii instituce Romány v padesátých letech.

instituce Hrají Lee Pace, Jared Harris, Lou Lobel a Leah Harvey v hlavních rolích a ve vedlejších rolích se objevují Laura Byrne, Cassian Bilton, Terrence Mann, Isabella Loveland, Kulvinder Gere, Ella Rae Smith, Holt McCallany, Rachel House a další. Nimrat. Corr, Ben Daniels a Dimitri Leonidas.

Po klidné zimní sezóně po loňských stávkách očekávají členové místního průmyslu rušnou druhou polovinu roku s produkcí třetí sezóny instituce zábaly. Německá série Disney+ Noční město V současné době také natáčí v Praze a Blade Runner 2099jedna z největších inscenací přicházejících do České republiky, by se nyní měla začít vyrábět v červenci v obsazení v čele s oscarovou herečkou Michelle Yeoh.