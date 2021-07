Android dostane z Chromu widget „Dino Run“

Widget Google pro další domovskou obrazovku je vlastní zkratka pro hru Dino Run v prohlížeči Chrome, která je kompatibilní s widgetem pro iOS.

V posledních několika měsících se Google zaměřil na widgety domovské obrazovky Androidu, bezpochyby v reakci na skutečnost, že widgety jsou charakteristickým znakem iOS 14. Ve skutečnosti Google sám představil některé widgety pro iOS, které nebyly k dispozici na iOS 14. Android a od té doby aplikace pro Android hrají dohání.

Zejména jsme byli sledovat vývoj Widget pro Android odpovídá widgetu „Rychlé akce“ prohlížeče Chrome pro iOS, který obsahuje vyhledávací lištu a několik vybraných zkratek. Podle řady nově publikovaných změn softwaru získává Chrome také vlastní widget „Dino Run“, který odpovídá widgetu pro iOS. Obvykle bude práce na začátku schovaný za vlajkou V chrome: // příznaky.

widget dino Pokud je tato možnost povolena, bude k dispozici widget Dino pro přidání na domovskou obrazovku # enable-dino-widget-android

Stejně jako v systému iOS by měl být Android Dino Run pouze jednoduchou zkratkou na stránku chrome: // dino, která vám umožní snadný přístup ke klasické offline hře Chrome bez ohledu na to, zda jste Opravdu Offline online. Gadget pro Android by měl ve skutečnosti vypadat téměř totožně s verzí pro iOS a předvádět tak roztomilého dinosaura v jeho obvyklém pouštním prostředí.

Nástroje Chrome pro iOS

Jedním ze způsobů, jak může Google pomoci miniaplikaci Dino Run vyniknout od svého protějšku iOS, je zavedení adaptivních barev Material You, které Chrome začal používat v systému Android 12. Zatím to vypadá, že by nástroj měl používat poměrně standardní barvy podle toho, zda Jste ve světlém nebo tmavém režimu.

Všechno o novém widgetu pro Android Dino Run se zdá být v kódu připraveno a mělo by se objevit v Chrome Canary v příštích několika dnech, což je připraveno ke spuštění vedle widgetu Rychlé akce Chrome v září 94.

