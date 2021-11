Co je na programu nového trenéra Rangers Giovanniho van Bronckhorsta?

První věc, kterou bude muset Nizozemec řešit, je nedělní semifinále Super Sports Cup proti Hibernianu v Hampden Parku. Light Blues nezískali žádnou velkou trofej od svého finále Ligového poháru nad Celtic v březnu 2011, jedinou věc, kterou proti Gerrardovi odehráli, než minulý týden odešel do středu pole. Van Bronckhorstův návrat do Glasgow podléhá získání pracovního povolení a v neděli nebude v podzemním podlaží, ačkoli bude na stadionu. Byl by však perfektní začátek, kdyby si Rangers mohli zarezervovat místo v prosincovém finále proti Celticu nebo St Johnstonu.

Gerrard v minulé sezóně poprvé za deset let vrátil Ibroxu titul z Premier League a zabránil Celticu získat deset vítězství v řadě. Po 13 ligových zápasech nechal bývalý kapitán Liverpoolu a Anglie Ibrox v dobré pozici se čtyřmi body za svými odvěkými rivaly v čele tabulky. Nyní, když vzrušení z jeho jmenování pominulo, bude na Van Bronckhorsta vyvíjen tlak, aby si udržel ligová místa až do konce sezóny, aby vyhrál 56. titul a možná přidal domácí pohár nebo dva.

Rangers mají stále ambice Evropské ligy, protože šampionát se má vrátit příští týden a van Bronckhorst také nemá moc času se na to připravit. Govan je ve skupině A třetí, osm bodů za vedoucím Lyonem a těsně za Spartou Praha s výhrou 1:0 s českým týmem. Rangers však ve čtvrtek v Ibroxu hostí Spartu Praha před venkovním zápasem proti Lyonu o ukončení divize. Dosažení poslední šestnáctky potřetí v řadě je v rukou Jers a dosažení tohoto by Van Bronckhorstovi zajistilo brzkou slávu.

Je to příběh starý jako Bosmanovo pravidlo. Smlouva středního obránce Conora Goldsona vyprší v létě a on ještě nepodepsal novou. To samozřejmě bývalému obránci Brightonu umožňuje v lednu mluvit s kluby. Govanovo klubové účetnictví za minulou sezónu navíc vykazovalo provozní ztrátu 23,5 milionu liber, takže jaké záruky měl nový trenér Rangers v oblasti hracích rozpočtů, nákupu a prodeje hráčů a jak to ovlivní jeho tým v lednu a příštím létě?