Oblek Roberta Pattinsona se krátce objeví v 8 let starém Batman: Arkham Knight

Mysleli jste si, že vývojář Rocksteady skončil s Batman: Arkham Knight, že? No, vypadá to, že to tak úplně nemusí být. Osm let po svém prvním vydání byl třetí záznam Rocksteady v sérii Arkham aktualizován, aby přidal nečekaný kousek nového obsahu – ale vypadá to, že oslavy mohly být trochu předčasné.

Dnes dříve, fanoušci Batmana Hlášení bylo zahájeno Vydání Epic Games Store z roku 2015 Batman: Arkham Knight obdrželo aktualizaci, která konkrétně přidává Battinsonův Batsuit z loňského restartu filmu jako nositelný skin.

Byl to poněkud zvláštní objev z mnoha důvodů, v neposlední řadě to, že Rocksteady ani vydavatel Warner Bros. neoznámili ani nepřiznali jeho příchod. Zdánlivá exkluzivita Pattsuit Epic Games Store se také zdála jako zvláštní volba a záhada se prohloubila, když oblek zmizel krátce poté, co se začaly šířit zprávy o jeho vydání.

Toto je oficiální

Nyní k dispozici: Batman Suit (2022) pro Batman Arkham Knight na Epic Games Store!!!

r/BatmanArkham boutta má během tohoto filmu polní den pic.twitter.com/iiKbCmc7lh — Arkham Origins Remaster (@ArkhamRemaster) 26. října 2023

Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravovat nastavení souborů cookie



Zdá se, že mezi fanoušky převládá teorie, že jeho příchod byl předčasný, kvůli nějakým zákulisním vývojovým nešvarům, a že oficiální vydání Pattinsonova obleku, nejspíše jako bezplatná aktualizace pro všechny platformy, se bude shodovat s nadcházejícím Switchem port Arkhamské trilogie – jejíž spuštění je naplánováno na 1. prosince tohoto roku.

Zpravodajské vysílání: Diskutováno o ukázkové show partnera Xbox.

Warner Bros. se k incidentu zatím nevyjádřilo, ale oslovil jsem vydavatele, zda by mohl vnést trochu světla do celé této podivné malé záležitosti.