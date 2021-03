Společnost Manaburger 2020 zvolila rostlinný produkt v České republice

Manaburger byl vybrán jako letošní rostlinný produkt v anketě české iniciativy Rostliness, která pomáhá výrobcům, supermarketům a restauracím uvádět na trh nové rostlinné potraviny.

Je to podruhé, kdy referendum vyhrála masová alternativa. The Manaburger Vegetariánské mleté ​​maso od loňského vítěze Next Level Hawk.

Rostoucí zájem o rostlinné alternativy masa byla potvrzena tvrdými údaji; Jeho prodej v Evropě se za poslední dva roky zvýšil o dvě třetiny.

Poptávka po rostlinných produktech každým rokem stoupá. Trh s takovými produkty v Evropě se mezi lety 2018 a 2020 téměř zdvojnásobil, podle údajů z dat projektu Nielsen Market Track Smart Protein shromážděných z 11 evropských zemí, včetně Rakouska, Německa a Polska.

Nejoblíbenější jsou rostlinné náhražky masa, jejichž tržby se během tohoto období zvýšily o dvě třetiny (68%), v Německu dokonce o 78%. Poptávka po této specialitě významně vzrostla v důsledku nedávných podnikových skandálů. Spotřebitelé však stále dávají přednost tomu, aby na regálech obchodů našli velké množství rostlinných produktů.

Zájem o rostlinné produkty roste i v České republice. Ve skutečnosti téměř třetina Čechů raději konzumuje méně živočišných produktů a více rostlinných produktů. Je tomu tak proto, že stále více lidí se stává flexibilnějším nebo se snaží snížit spotřebu živočišných produktů z etických, ekologických, zdravotních nebo jiných důvodů, “říká Marianna Slovková, manažerka společnosti Rostlinnex.

To odráží popularitu rostlinných alternativ masa v České republice, což se odráží ve výsledcích každoročního průzkumu Rostlinného roku rostlinné výroby, v němž spotřebitelé hlasují online pro svůj oblíbený vegetariánský produkt. S letošní anketou hlasovalo 8 500 lidí, bylo to na třetím místě, Manaburger zvítězil s velkým náskokem.

Je to podruhé, co bylo rostlinné maso úspěšně vydáno, protože loňský vítěz měl vegetariánské mleté ​​maso od společnosti Next Level Hawk. „Vítězství v letošní rostlinné produkci v Rostlinském průzkumu je velkou motivací a motivací k tomu, abychom i nadále přispívali k pozitivní změně v postupech výroby potravin, bojovali s podvýživou a odpovídali na otázky o naší dlouho nezodpovězené budoucí potravinové bezpečnosti.

Manaburger je oblíbený nejen mezi zákazníky našich obchodů, ale také v českých online supermarketech. Letos v létě plánujeme, že bude k dispozici ve všech maloobchodních supermarketech kromě Globusu, kde si ji již můžete koupit, a také ve všech službách doručování hamburgerů, “uvedl zakladatel a generální ředitel společnosti Heaven Labs Jacob Craig Manaburger.

Celkem bylo do referenda nominováno deset produktů a hlasování proběhlo od 17. února do 17. března 2021 na Rostlinne.com.

O Manaburgerovi – babičce se všemi základními živinami

Mana’s Burger Babička je vyráběna potravinářskými vědci a biochemiky v jejím sídle v Motledisu poblíž Prahy. Je vyroben z prvotřídních materiálů, které jsou testovány ve státem certifikovaných laboratořích.

Nabídka Heaven Labs sro Modletice 194, 251 01 Modletice, Česká republika (130 g) poskytuje 20 g vysoce kvalitních bílkovin z hrachu, rýže, konopí, zelených fazolí a řas. Je bohatý na omega-3 DHA a EPA mastné kyseliny (4,2 g) a je primárně nasycený, 22 g poskytuje 5 různých olejů: řasový olej, kokosový olej, lněný olej, slunečnicový olej a hořčičný olej. Obsah cukru je velmi nízký.

Manaburger v současné době pracuje pro Heaven Labs v češtině, němčině a USA. Dostupné prostřednictvím eshopů (mojemana.cz, drink-mana.de a drinkmana.com) a prostřednictvím online supermarketů v České republice kosik.cz„Stejně jako některé restaurace v Praze, včetně Shikoh’s Famous Belcep.