Režisér Star Wars Jedi: Survivor chce, aby seriál byl trilogií

Režisér Star Wars Jedi: Survivor Stig Asmussen z Respawn Entertainment chce, aby série byla trilogií.

Tato novinka přichází znovu IGN bez filtru rozhovor s režisérem, protože Asmussen prozradil, že ještě před vydáním Star Wars Jedi: Fallen Order v roce 2019 už tým diskutoval o nápadech na pokračování. Pro Asmussena byl Calův příběh vždy v hlavě trilogií.

„Už jsme mluvili o druhém zápase,“ řekl Asmussen. Chci říct, upřímně, mluvili jsme nad rámec toho. A tyto rozhovory jsou, když rozbijeme tento příběh s Lucasfilmem, je to jako: ‚Dobře, kam půjdeme ve hře dvě?‘ „Vždy jsem to chtěl vidět jako trilogii. Jak můžeme vzít Cala a posádku na nová místa, nad rámec toho, co jsme dělali v první hře.“

Asmussen pokračuje a poznamenává, že Respawn má docela dobrou představu o tom, kde je Survivor, který má vyjít 28. dubna, z hlediska časové osy Star Wars. Tým také věděl, co bude v sázce, jaký bude tón, čemu bude Cal čelit a jak bude do toho všeho započítána jeho posádka. Kromě toho Respawn zvažuje nápady „můžeme udělat i víc než to“.

Star Wars Jedi: Survivor měl mít původně premiéru 17. března, ale byl odsunut na 28. dubna. Zatímco čekáte, až se vám hra dostane do rukou, sledujte Hra na detektiva Promluvte si s hercem Calem Kestisem Cameronem Monaghanem a pak se podívejte na exkluzivní ukázku Star Wars Jedi: Survivor, kde najdete nové podrobnosti o příběhu, průzkumu a boji.

[Source: IGN]

