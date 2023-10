Od FIFA ke skutečnému fotbalistovi: Jak český otec splnil synovi sen | fotbalové zprávy

Otec 22letého muže zaplatil 22 000 dolarů (500 000 SK), aby jeho syn hrál za tým České fotbalové ligy (ČFL), FK Ústí nad Labem. Zajímavé je, že syn toho muže, Martin Budajski, nikdy předtím nehrál fotbal.

Martin Budajski (X (dříve Twitter)/@Footballogue)

Podle zprávy L BBC SportMartinův otec zaplatil přemrštěnou částku, aby viděl svého syna hrát 10 minut za tým. Zpráva říkala, že Martin by mohl nahradit kapitána a útočníka týmu, až se konečně objeví v týmu.

Podle zprávy basicsports.com byl prezident fotbalového klubu Ústí nad Labem Přemysl Kobaně součástí dohody, aby Martin mohl hrát místo částky, kterou zaplatil jeho otec. Přemysl své rozhodnutí zdůvodnil a řekl, že s tak velkým obnosem dovolí hrát každému.

„Nehrál fotbal. Jediné, co vím, je FIFA na počítači. Na druhou stranu jsem neviděl, že by se půl milionu válelo po podlaze. Když mi to někdo dá, pustím kohokoli, aby se přidal,“ řekl Přemysl.

Vedení fotbalového klubu zaregistrovalo Martina u Českého fotbalového svazu před jeho nadcházejícím debutem.

Rozhodnutí přitom nebylo mezi fotbalovými fanoušky dobře přijato. Sport v zemi byl sužován takovými případy korupce. Zejména bývalý trenér ledního hokeje Vladimír Rechica byl obviněn z přijímání peněz, aby svému synovi umožnil hrát v hokejovém týmu.

Jeden uživatel napsal na ‚X‘ (dříve Twitter): „Hráč FIFA Martin Podhájský vstoupil do českého třetiligového klubu FK Ústí nad Labem bez jakýchkoli skutečných fotbalových zkušeností. Jeho otec zaplatil 20 000 eur, aby zajistil dohodu. Je to jedinečný fotbalový příběh!“ .