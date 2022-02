Fenway Park hostí Boston Bruins v roce 2023 Winter Ice Hockey League

LAS VEGAS – NHL se vrací do Fenway Parku na Winter Classic 2023.

Komisař Gary Bateman v pátek oznámil, že Boston Bruins uspořádá 1. ledna venkovní zápas. Fenway Park dříve hostil Winter Classic v roce 2010, kdy Bruins porazili Philadelphii Flyers 2:1 v prodloužení.

O soupeři Bostonu se ještě nerozhodlo. Existuje však mnoho spekulací, že to bude Pittsburgh Penguins vzhledem k tomu, že Fenway Sports Group nyní vlastní Fenway Park i tým, přičemž tento prodej schválila NHL v prosinci 2021.

„Už je to 12 let, co jsme byli ve Fenway,“ řekl Pittman. „Do budovy bylo vloženo hodně peněz. Není to stejný stadion. Boston je samozřejmě skvělé hokejové město.“

Je to poprvé, co NHL znovu použila venkovní hřiště. Stane se to přirozeně, řekl Bettman vzhledem k počtu venkovních akcí, které NHL pořádala od prvního Winter Classic v roce 2008.

„Nyní jsme odehráli více než 30 venkovních her,“ řekl.

První ročník Fenway Park Winter Classic byl třetím ročníkem akce, která se v průběhu let esteticky vyvíjela pod vedením ředitele obsahu NHL Steva Mayera. Nebyl s ligou na prvním Fenway Classic.

Zpětná návštěva Fenway by mohla zahrnovat přesměrování do arény ze hry z roku 2010 a také některá inovativní využití zeleného monstra.

NHL také oznámila, že Carolina Hurricanes bude hostit stadiónový zápas na stadionu Carter-Finley, domovu North Carolina Wolfpack v Raleigh v Severní Karolíně, a bude to první venkovní zápas základní části pro Hurricanes, který se stane 28. tým NHL, který se zúčastní venkovního utkání základní části.

Zápas byl naplánován na rok 2023. Původně se měl odehrát v sezóně 2021-22, ale Hurricanes a NHL dosáhly „vzájemné dohody“ na jeho odložení kvůli obavám o bezpečnost fanoušků.

Ve zprávách o sálovém hokeji přivede víkend NHL All-Stars na jižní Floridu v roce 2023, kde Florida Panthers bude hostit FLA Live Arena v Sunrise na Floridě. All-Star Skills Competition je naplánována na 3. února a All-Star Game je naplánována na 4. února. Panthers dříve hostili NHL All-Star Game v roce 2003.

Nakonec NHL oznámila, že vrátí Mezinárodní hokejovou ligu pro sezónu 2022-23. NHL bude pořádat přípravné zápasy ve Švýcarsku a Německu a zápasy základní části ve Finsku a České republice.

„To není jasné,“ řekl zástupce komisaře Bill Daly. „Vytvořili jsme impuls ve smyslu větší a pravidelnější přítomnosti s Hrami v Evropě. Jak pandemie ustupuje a doufejme, že se věci vrátí do normálu, má smysl pouze obnovit a posílit toto úsilí.“

NHL nehrála mimo Severní Ameriku ani jeden zápas od listopadu 2019.