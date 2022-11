Vrány jsou schopny porozumět pojmu rekurze

vědecký pokrok i> (2022). DOI: 10.1126 / sciadv.abq3356″ width=“800″ height=“529″/> Hierarchické uspořádání obloukových podnětů. (a) Podle postupů podobných experimentu 1 byla zavedena dvě nová menu pro trénování, dokud nebylo dosaženo standardu. Z každého trénovacího seznamu byly opět prezentovány transformační experimenty sestávající z jedinečné dvojice závorek. (b) Správné odpovědi vložené do středu s párem lze uspořádat dvěma různými způsoby. V experimentu 1 nebyl žádný rozdíl v hodnocení. V tomto experimentu byly testovací páry složeny z vnějšího páru ze seznamu 1 a vnitřního páru ze seznamu 2. Vrány při vytváření středově spojených sekvencí většinou preferovaly párovou odpověď zvenčí dovnitř. jemu připisováno: vědecký pokrok (2022). DOI: 10.1126 / sciadv.abq3356



Vědci z univerzity v Tübingenu pomocí experimentů zjistili, že vrány jsou schopny porozumět konceptu rekurze. Ve svém příspěvku publikovaném v časopise vědecký pokrokDiana Liao, Katharina Brecht, Melissa Johnston a Andreas Nieder popsali své zkušenosti s vránami a co se naučili.





Po mnoho let vědci věřili, že lidé jsou jedinými zvířaty schopnými porozumět konceptu rekurze, kde struktury s významem jsou nedílnou součástí jiných struktur. Příkladem je „Myš pronásledovaná kočkou běžela.“ V tomto příkladu jsou slova „chase kočky“ zahrnuta v jiném rozsudek nebo rozsudek nad. Ale před dvěma lety tým výzkumníků provedl experimenty, které ukázaly, že některé typy opice Schopní porozumět myšlence opakování na stejné úrovni jako děti ve věku od tří do čtyř let.

V tomto novém úsilí výzkumný tým provedl podobné experimenty s vranami, které ukázaly, že i ony mají kognitivní schopnost dávat smysl opakování.

Experimenty prováděné oběma týmy zahrnovaly školení Testované subjekty Chcete-li vybrat dvojice závorek ve větě složené ze symbolů – vyberte závorky ve větě {()}, např. Jakmile vrány přišly s nápadem, výzkumníci poté vytvořili delší věty, aby zjistili, zda si testované osoby stále mohou vybrat, které věty budou zahrnuty. Stejně jako u opic vědci zjistili, že testované subjekty dokázaly vybrat písmena s čísly většími, než by dovolila náhoda.

V tomto novém úsilí vědci s odkazem na problém s předchozím testem na opicích přidali větší složitost, aby zajistili, že si testované subjekty jednoduše nezapamatují pořadí, ve kterém byly symboly prezentovány. Přidali další Dopisumožňující věty jako {[()]}. Vrány to nezpomalilo. Byli stejně zdatní jako s původní znakovou sadou. Vědci si všimli něčeho jiného – vrány byly schopny vybrat obsažené postavy bez dalšího tréninku, který většina opic potřebuje.

