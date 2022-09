Rusko-ukrajinské válečné zprávy: Živé aktualizace

V centru promluvili důstojníci praporu Azov, včetně velitele Denise Prokopenka, po jeho propuštění ve čtvrtek ve výměně zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou. jemu připisován… Ministerstvo vnitra Ukrajiny přes Shutterstock

Kyjev, Ukrajina – Diana Pašková má za sebou mnoho bezesných nocí od doby, kdy byl její manžel, ukrajinský voják, který bojoval v jižním přístavním městě Mariupol, v květnu zajat ruskými silami. Ale ve středu večer řekla, že „to vzrušením nebylo možné usnout.“

Její manžel Lev byl volný a brzy bude doma.

„Dvě hodiny cesty a on stojí o berlích a usmívá se, a zdá se, že všechny ty měsíce loučení se nikdy nestaly,“ řekla.

Lev byl jedním z 215 ukrajinských vojáků, kteří byli ve středu propuštěni v rámci největší výměny zajatců války, a pocity radosti a pohodlí paní Pashkové se rozšířily po celé zemi. Mezi propuštěnými bylo 108 členů praporu Azov, včetně pěti jeho velitelů, kteří byli ruskými státními médii popisováni jako „nacisté“, ale kteří jsou na Ukrajině široce vnímáni jako hrdinové za obranu Mariupolu.

Na druhou stranu Ukrajinci odevzdali Viktor Medvedčukukrajinský podnikatel a politik, blízký přítel ruského prezidenta Vladimira Putina, spolu s dalšími 55 ruskými vojáky, mezi nimiž je mnoho vysokých důstojníků.

„Je to rozhodně vítězství naší země a celé naší společnosti,“ řekl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Tato výměna názorů byla překvapením, vezmeme-li v úvahu, že jen před několika týdny ruští zástupci vůdců na okupované východní Ukrajině řekli, že vojáci Azova budou brzy postaveni před soud – prohlášení, které Ukrajina a její západní spojenci okamžitě odsoudili. Propuštění ukrajinských vojáků přišlo jen několik hodin poté, co Putin oznámil částečnou mobilizaci až 300 000 dalších vojáků do války.

Zatímco Ukrajinci oslavovali výměnu zajatců, mezi ruskými žoldáky, válečnými jestřáby a vlivnými vojenskými blogery zavládl hněv. Strávili roky prosazováním myšlenky, že bojovníci Azov ztělesňují „nacistické“ síly, které Moskva používala k ospravedlnění své války. Mnozí z nich, naštvaní na sotva rozpoznatelný návrat ruských zajatců, zatímco byli ukrajinští vojáci aktivně vítáni zpět domů, vyjádřili svůj nesouhlas.

Igor Girkin, bývalý plukovník KGB, se z vojenského velitele separatistů podporovaných Ruskem na východní Ukrajině stal častým kritikem vojenské strategie Kremlu. V prohlášení zaslaném do Telegramu výměnu označil za „úžasnou hloupost“ a označil ji za „horší než zločin a horší než omyl“.

A absenci obřadu návratu ruských vojáků zaznamenal i ruský novinář a politik Andrej Medveděv. „Prázdné letiště, žádné vlajky, žádné květiny,“ napsal na Telegram. „Je to velmi zvláštní, když se naši hrdinové setkávají tímto způsobem.“

Na Ukrajině už byla tma, když osvobození ukrajinští vojáci vystoupili z autobusu a po návratu domů plakali slzami radosti.

Kateřina Prokopenko, manželka azovského velitele, podplukovníka Denise Prokopenka, cestovala po celém světě a vedla kampaň za propuštění azovských vojáků.

„Moje srdce šílí!“ Napsal jsem na Twitter.

Později ve čtvrtek paní Prokopenko řekla, že stěží dokáže zpracovat své pocity. Řekla, že se svým manželem mluvila jen pár sekund a on se rozplakal, když se snažila popsat, jak unaveně vypadal. „Jen se bojím představit si, co mu tam udělali a co dál,“ řekla.

Znepokojují ji také tisíce ukrajinských vojáků, kteří jsou stále zadržováni ruskými silami.

Protichůdné pocity zažívala i Alla Samoylenko, matka Ilji Samuelenka, který byl propuštěn. „Spousta našich chlapů je tu stále a máme tak dobré možnosti výměny jako teď?“ Zeptala se. „Musíme za ně bojovat.“