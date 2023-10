Teplý Golfský proud se blíží ke břehu než kdy předtím

Podle nové studie zveřejněné tento měsíc se za posledních 20 let Golfský proud oteploval rychleji než globální oceány a přibližoval se k pobřeží, což zvyšuje možnost, že by proud tropického oceánu mohl náhle ovlivnit pobřežní rybolov v USA.

Fyzikální oceánografové Robert Todd a Alice Wren z Woods Hole Oceanographic Institution zjistili, že Golfský proud se od roku 2001 oteplil o 2 stupně Fahrenheita a pohyboval se do 6 mil od východního kontinentálního šelfu, podle zjištění publikovaných v časopise Nature Climate Change.

Mainský záliv je značně ovlivněn Labradorským proudem, který přináší studenou vodu ze severu. Oscilující Golfský proud obecně prochází 100 mil jižně od jižní hranice zálivu Maine, ale oddělení teplých vod od něj může stále zvyšovat teploty v zálivu Maine po několik měsíců.

Vědci tvrdí, že je příliš brzy na to, abychom to věděli s jistotou, ale stále teplejší jádrové prstence, které se odlamují blíže ke břehu, by podle Todda, hlavního autora studie, mohly mít významný dopad na podmínky životního prostředí a mořskou zvěř v zálivu Maine.

„Tyto prstence mají velmi ostré teplotní kontrasty,“ řekl Todd. „Přijdou dovnitř a najednou máte velmi teplou vodu tam, kde jste měli předtím studenou. Je to dočasné období během životnosti prstenu, ale je to dostatečně dlouhé období, aby o to měly zájem ryby a měkkýši.“

Tato studie se zaměřila na obecný Golfský proud, který obepíná americké pobřeží od Floridy po Cape Cod, než teče na východ do Evropy, ale Todd poukazuje na to, že jiní vědci zjistili, že počet teplých jádrových smyček vytvořených Golfským proudem se od té doby téměř zdvojnásobil. pak. 2000.

Rovnováha mezi dvěma dominantními oceánskými proudy v Maine se podle Davea Redmillera, ředitele Climate Center ve Výzkumném ústavu zálivu Maine, posouvá. Řekl, že Labradorský proud naplněný Arktidou už není tak studený, jako býval, a Golfský proud je teplejší a širší než kdykoli předtím.

Zjištění studie jsou v souladu s dlouhodobými trendy oteplování oceánů v regionu, řekl Riedmiller. Poznamenal, že Golfský proud se nechystá vstoupit do Mainského zálivu – Labradorský proud zůstává dominantním vlivem v regionu – ale jeho oteplování a rozšiřování určitě ovlivní Mainský záliv.

„Je to další známka toho, že v tomto velkém oceánském proudu probíhají významné změny, které budou mít pravděpodobně dlouhodobé důsledky pro Maineský záliv a komunity, které na něm závisí na jejich blahobytu a živobytí,“ řekl Redmiller.

I malé změny teploty mohou mít velký dopad na některé mořské volně žijící živočichy, včetně studenovodních druhů, jako je sledě, kterých ubývá, a teplovodních druhů, jako jsou chobotnice a máslové ryby, kterých přibývá. Nejsou to jen ryby, papuchalci mění to, čím krmí svá mláďata.

Mainský záliv, který se rozkládá na 36 000 čtverečních mil severovýchodně od Cape Cod po Nové Skotsko, se otepluje rychlostí jednoho stupně za desetiletí. To je čtyřnásobek rychlosti oteplování globálních oceánů, které se každou dekádu oteplují o čtvrt stupně.

Podle GMRI to bylo osmé nejteplejší léto v zálivu Maine od sběru satelitních dat. Pro větší oblast severního Atlantiku to byl rok velkých teplot, což také přispělo k vyšším teplotám na Zemi.

S průměrnou teplotou 63,6 stupňů Fahrenheita byl červenec nejteplejším měsícem v oblasti Bay Area v záznamech.

Vědci se domnívají, že tento trend je výsledkem zjevného posunu v systému: kombinace rozšiřujícího se Golfského proudu, změn Labradorského proudu a oslabení většího systému proudů, které udržují teplo a energii severozápadního Atlantiku dobře promíchané. .

Studie Woods Hole, která se opírá o více než 25 000 pozorování teploty a slanosti shromážděných během 20 let z kluzáků a podvodních bójí, poskytla fyzické potvrzení změn Golfského proudu předpovídaných klimatickými modely, řekl Todd.

Bóje z programu Argo, který Woods Hole pomohl založit v roce 1999, se unášejí s oceánskými proudy a shromažďují data, jak se pohybují nahoru a dolů mezi mořskou hladinou a 6 500 stopami ke dnu oceánu.

Kluzáky se pohybují nahoru a dolů jako plováky Argo, ale mohou také překročit Golfský proud, protože unáší teplou vodu z tropů na sever do vyšších zeměpisných šířek jako součást převrácené cirkulace Atlantiku.

Kluzáky a bóje provádějí měření podpovrchového oceánu, která satelity nemohou, řekl Todd.

„Př

