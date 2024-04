IIHF – Česká republika získala postup do semifinále

Jediný gól vstřelila Daniela Pejšová, když jim Čechy prorazily vstupenku do semifinále. Tým ve čtvrtek odpoledne porazil Německo 1:0 ve čtvrtfinále mistrovství světa žen v IIHF 2024 v Utica ve státě New York.

Oba týmy hrály v první třetině dobře a v tomto utkání byly i skvělé zákroky obou brankářů. Německá obrana musela najít způsoby, jak zastavit dynamický útok Česka.

Německo mělo šanci skórovat za stavu 6:23, když byla Češka Andrea Drunková potrestána za nedovolený zákrok. Tři z pěti střel v tomto období přišly v solidní přesilovce. Jejich největší šance byla, když Daria Kleissnerová předala puk Bernadette Karpové, která se ho pokusila zasunout do sítě. Brankářka Klára Beslerová však zasáhla.

Útočnice Emily Nixová má další šanci v přesilovce, ale Beslařovou nedokázala překonat.

Češka se tlačila do vedení, ale německá brankářka Sandra Abstreiterová navázala tam, kde v úvodním kole skončila. Když do konce třetiny zbývalo 11:07, Tereza Vanišová se vřítila do německého pásma a pokusila se to propálit přes síť, ale Albstreiterová zasáhla.

V polovině třetiny se parádně prosadila Trnková, ale Upstreeterův puk zapadl, aniž by se dostal do sítě. Když do konce třetiny zbývalo 8:32, Teresa Blosová měla několik šikovných pohybů a proklouzla pukem mezi nohy německého obránce, ale Abstreiter zůstal soustředěný a předvedl další klíčový zákrok.

Adéla Sabovalijevová posunula Česko v čase 6:58. Forvard trefil střelu do sítě a Albstreiter zasáhl hruď, aby udržel bezgólovou hru.

Němci v první třetině efektivně drželi českou ofenzívu daleko od středu ledu.

I ve druhé třetině to bylo více. Česko se snažilo přetáhnout Beslerovou do nájezdu 2:44 v kádru, ale taktika nevyšla.

Česko mělo jedinečnou příležitost jít do vedení v přesilovce. Německá jednotka speciálních jednotek to však účinně zabila a nedovolila Česku ani jeden výstřel na síti. Německo nadále ukazovalo svou důvěru v útočné i obranné modré čáry.

Když zbývalo 11:30, Německo udělalo dva pokusy o první branku zápasu, ale Beslerová zakopla a zasáhla.

Na druhém konci Trnková odpálila jednorázovku, ale tvrdá práce německé obrany pomohla zabránit Upstreeterové, aby našla zadní branku.

Emily Nixová byla blízko ke skórování z brejku, ale nedokázala proměnit puk příliš vysoko, když zbývalo 6:07 ve třetí třetině. Útočnice Natalie Milinková se prosadila a pokusila se prorazit puk přes německou síť, ale Upstreeterová ji za stavu 5:24 odepřela.

V čase 5:00 se Bernadette Karpová přiblížila k prvnímu gólu zápasu, ale Beslarová zasáhla.

V poslední minutě třetiny Češi tvrdě tlačili, ale Němci tým podrželi bez branky.

Česko mělo ve třetí třetině dvě těsné šance, aby se Milenková dostala do vedení. Dostala se dovnitř a měla dostatek prostoru pro vystřelení puku, ale Upstreeter ji zablokoval za stavu 4:19. O 19 sekund později odpálil puk do sítě, ale německý gólman levou rukavicí zachránil.

Česko nakonec dostalo první gól v 7:06. Obránkyně Aneta Tejralová posunula puk Danile Bezhové, která ho jednorázově nasměrovala přes levé rameno útočníka do sítě.

„Aneda [Tejralova] A já jsme si povídali od začátku zápasu,“ říká o gólu Bejšová. „Mluvili jsme o tom, že uděláme přihrávku TD na modrou čáru. Při hře to moc nešlo, ale roh Mikaely Bejlové ve třetině z toho udělal parádní hru. Zavřel jsem oči a vystřelil.

Německo nepolevilo ani v závěrečných minutách, aby dotlačilo Beslerovou k vyrovnání. Tým šel do přesilovky za stavu 2:55, kdy Denisa Grisová dostala osobní trest za kontrolu zezadu. Nedokázali vyrovnat, přestože v posledních sekundách utkání vyslali dalšího útočníka. Česko zablokovalo několik klíčových střel, aby si zajistilo výhru.

„Dnes jsme našli cestu, tvrdě jsme pracovali,“ říká Bejšová. „Jsem velmi hrdý na celý tým, jak jsme tento zápas zvládli. I když jsme se stále trápili, vyhráli jsme, takže jsem velmi hrdý.

Česko, které vybojovalo po sobě bronzové medaile, se v Německu utkalo s mnohem silnějším soupeřem.

„Bylo to těžké mužstvo, proti kterému se hrálo,“ říká Bejšová. „Pracovali opravdu tvrdě. Byl to těžký zápas, protože hráli s těly.

Pokud jde o Německo, doufali, že se jim podaří překonat rozrušení, ale tým byl hrdý na to, čeho ve hře dosáhl.

„Ukázali jsme se od začátku,“ říká Upstreeter. „Vyšli jsme opravdu rychle. Čechy jsme trochu podvedli, myslím, že to od nás nečekali. Trochu jsme je chytli a hráli jsme dobře 60 minut a hlavně ve třetí třetině. Zlepšili jsme se Hra pokračovala. Bojovali jsme až do konce, takže celkově to bylo z hlediska výkonu dobré.

Upstreeter čelil při prohře 24 střelám na branku a do zápasu vedl Německo.

„Víme, že je to dobrý tým, samozřejmě to respektujeme,“ říká brankář. „Není pochyb o tom, že mají opravdu talentované hráče, ale je to stejné pro každý jiný sport. Vědět, že jsou dobrý tým, je to možná trochu větší motivace.“

Týmová jednota je jedním z hlavních důvodů úspěchu německého týmu na mistrovství světa žen.

„Máme spoustu hráčů, kteří hrají všude,“ říká Abstreiter. „Některé dívky hrály NCAA, některé hrály v Německu, já jsem hrál PWHL a několik dívek jsme měli ve Švédsku. Bylo opravdu důležité, když jsme se sešli, abychom našli týmového ducha a týmovou jednotu. Odvedli jsme dobrou práci, poflakovali se.“ spolu, s takovými maličkostmi. Mezi námi. Je dobré pouto.“