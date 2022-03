Dessers, Olayinka, Balogun, Iheanacho, všichni jsou v cíli

Leon Balogun vstřelil ve čtvrtek večer gól Rangers během zápasu 16. kola Evropské ligy proti FK Crvena Zvezda.

Skotský tým vyhrál 3:0, aby zvýšil své šance na postup do dalšího kola. Balogun nebyl mezi obhájci titulu pravidelným hráčem, ale nastoupil proti Zvezdě a obránce Super Eagles vstřelil třetí branku hostitelů toho večera, když v 51. minutě zamířil po rohovém kopu Jamese Taverniera.

Během konfrontace se objevili domorodci z Balogunu, Joe Aribo a Carvin Basie.

Evropská konferenční liga

Na King Power Stadium zdvojnásobil Kelechi Iheanacho náskok Leicesteru City na Rennes ve třetí minutě nastaveného času, aby Foxes měli větší šanci postoupit do dalšího kola.

Iheanacho vstoupil do Batson Dhaka v 62. minutě a pokračoval v postupu Foxes poté, co trefil průchozí přihrávku Marka Albrightona do sítě a vstřelil svůj šestý gól v Leicesteru v sezóně 2021/22 ve všech soutěžích.

Zatímco Iheanacho skóroval, Wilfred Ndidi odehrál 90 minut, když Harveyho Barnese v 80. minutě nahradil nový hráč Super Eagles Ademola Lookman.

Útočník Super Eagles Cyril Desires se ve čtvrtek večer podílel na výhře Feyenoordu 5:2 proti Partizanu Biograd.

Po sobotním heroickém výkonu svého nizozemského klubu během Eredivisie vstřelil Desires během 87 minut hry gól a asistenci.

Nizozemská strana inkasovala jako první ve 13. minutě, než Jens Tornstra obnovil rovnost ve svůj prospěch Feyenoord Ve dvacáté minutě. Šance Cyrila Desirese dát svůj klub do vedení před přestávkou byla zmařena poté, co jeho gól nebyl uznán pro ofsajd.

Minutu ve druhém poločase poslal domácí dopředu na rohový kop Nemanja Jovic. Cyril Desires se konečně objevil v centru pozornosti, když v 52. minutě vyrovnal se svým klubem, sedmadvacetiletý borec pomohl v 72. minutě asistencí Jensi Tornstrovi.

Nigerijec si při svém 32. hostování v této sezóně zatím připsal 12 gólů a čtyři asistence.

Jinde, dvojice Yera Collins Sol a Peter Olinka skórovaly během vítězství Slavia Plage 4:1 na hřišti LASK.

Sol vstřelil ve třetí a dvacáté deváté minutě dvojku pro český tým, aby dostal hosty do pohodlné pozice v prvním poločase. Nigerijský útočník zaznamenal ve 30 zápasech osm branek a sedm asistencí.

Olayinka, který hrál po celý zápas, vstřelil v 83. minutě třetí gól Slavie Plage a na konto si připsal 10 asistencí.