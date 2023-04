Spojené státy z dálky pomáhají Američanům utíkat před boji v Súdánu

Bílý dům v pondělí uvedl, že Spojené státy se snaží pomoci tisícům Američanů, kteří zůstali v Súdánu, uniknout bojům ve východoafrické zemi. poté, co americká ambasáda o víkendu evakuovala všechny své diplomatické zaměstnance a uzavřela.

Poradce prezidenta Joea Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan obhajoval rozhodnutí neponechat americké vojáky nebo diplomaty v Súdánu, aby pomohli jeho občanům s evakuací, jak to v pondělí udělalo mnoho jiných cizích zemí a jak to v minulosti udělaly USA v některých konfliktních zónách. .

Místo toho, řekl Sullivan novinářům, Spojené státy se nyní snaží na dálku pomáhat Američanům, kteří se snaží uprchnout ze země po zemi.

To zahrnovalo pomoc Američanům v Súdánu spojit se s karavanami cizinců, kteří se o to nyní pokoušejí bojem za bezpečí na východní hranici Súdánu.

Sullivan řekl, že Spojené státy také rozmisťují zpravodajské, sledovací a průzkumné prostředky na cestě z hlavního města Chartúmu do hlavního přístavu země, Port Sudan, aby určily rozsah bezpečnostních hrozeb.

Boje mezi ozbrojenými frakcemi loajálními dvěma soupeřícím vůdcům, kteří nyní bojují o kontrolu nad Súdánem, činí cestu nebezpečnou pro bezpočet cizinců, kteří se snaží uprchnout z bojů.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken řekl, že pomohl zprostředkovat 72hodinové příměří od pondělí pozdě. Prodloužilo by to nominální příměří, které by se shodovalo s muslimským svátkem, což mělo za následek téměř žádné snížení bojů, ale pomohlo usnadnit evakuace.

Sullivan uvedl, že do přístavu Sudan v Rudém moři začaly přijíždět konvoje s Američany a Spojené státy spolupracují se sousedními zeměmi, aby je bezpečně dostaly přes hranici.

Zahraniční vlády odvážejí stovky svých diplomatů a dalších občanů do bezpečí, zatímco Súdán upadá do chaosu. Při dramatických evakuacích projíždějí konvoje zahraničních diplomatů, učitelů, studentů, dělníků a jejich rodin z desítek zemí kolem bojovníků z roztřepených frontových linií Chartúmu, aby dosáhli těžebních bodů.

Jiní cestovali stovky mil na východní pobřeží Súdánu. Celou neděli a pondělí létala k jejich přepravě skupina evropských, blízkovýchodních, afrických a asijských vojenských letadel.

Americké speciální operační síly provedly v neděli nejistou evakuaci americké ambasády v Súdánu , zametání hlavního města i mimo něj helikoptérami na zemi necelou hodinu. Nepadly žádné výstřely a nebyla hlášena žádná vážnější zranění.

Američtí představitelé uvedli, že členové týmu Navy SEAL Team 6 byli vedoucí silou evakuující personál ambasády pomocí vrtulníků pilotovaných armádním 160. leteckým plukem pro speciální operace.

V Súdánu je odhadem 16 000 občanů USA registrovaných na velvyslanectví jako v Súdánu. Číslo je přibližné, protože ne všichni Američané jsou na ambasádě registrováni nebo ambasádě neinformují, když odjedou.

Sullivan zopakoval, že administrativa nadále zvažuje „všechny myslitelné možnosti“, jak pomoci Američanům dostat se ze Súdánu, ale neuvažuje o vyslání vojáků.

„Není obvyklé, aby Spojené státy posílaly americkou armádu, aby „dostaly americké občany z válečných zón“, řekl Sullivan. „Neudělali jsme to v Libyi. Neudělali jsme to v Sýrii. neudělali jsme to v Jemenu, ani jsme to neudělali na Ukrajině. Afghánistán byl ojedinělý případ.“ svého druhu na konci 20leté války, do níž byly centrálně zapojeny Spojené státy.“

Sullivan však vynechal několik nedávných případů, kdy byly americké síly nasazeny k odstranění amerických občanů z nebezpečí v zahraničních válkách.

V roce 2006 ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany spolupracovaly na jedné z největších evakuací Američanů v moderní době pomocí helikoptér, vojenských válečných lodí a komerčních lodí nasmlouvaných s USA, aby dostali 15 000 Američanů z Libanonu, když vypukly boje přes libanonskou hranici. . Hizballáh a Izrael.

Mezi lety 1991 a 2004 američtí mariňáci evakuovali občany USA z konfliktních zón ještě nejméně desetkrát, včetně toho, že v roce 2003 šli hluboko do buše v Libérii, aby vytáhli americké občany; vystěhování na Haiti v roce 2004; a během mnoha konfliktů po studené válce v Africe.

Američtí diplomaté byli v minulosti také někdy připisováni tomu, že pobývali na amerických ambasádách, aby sloužili americkým občanům a snažili se zajistit stabilní existenci. Například v Libérii v roce 2003 pobýval tehdejší americký velvyslanec John Blaney v hlavním městě Libérie, když minomety bombardovaly město, překračovaly frontové linie a setkaly se s vojevůdci, aby úspěšně zprostředkovali ukončení smrtících bojů. Blaney byl oceněn nejvyšším vyznamenáním ministerstva zahraničí, cenou Distinguished Service Award.

Sullivan řekl, že Spojené státy „udělají vše, co je v našich silách, aby podpořily a usnadnily“ odchod Američanů, ale také poznamenal, že ministerstvo zahraničí už roky varuje Američany v Súdánu, aby neopouštěli zemi.

Dodal: „Američané jsou svobodní. Nemůžeme jim diktovat, kam cestují, říkat jim, že mají nebo nemají jít na určité místo.“

briga. Tiskový tajemník Pentagonu, generál Pat Ryder, uvedl, že do Port Súdánu dorazil v pondělí konvoj OSN s některými evakuovanými.

Když byl dotázán na další Američany, kteří chtějí opustit Súdán, Ryder odpověděl: „Právě teď, pokud víme, nemluvíme o velkém počtu Američanů, kteří by se chtěli dostat ze Súdánu, ale opět v nadcházejících dnech Zůstanu v úzké koordinaci s ministerstvem zahraničí.“ Externí Jsou ve vedení a my budeme připraveni je podpořit.

Ryder řekl, že v oblasti jsou dvě lodě námořnictva, bojová loď USS Lewis B. Puller a torpédoborec USS Truxton. Řekl, že Truxtun je u břehů Súdánu a Puller je na cestě a oba budou k dispozici, aby v případě potřeby pomohli přemístit občany nebo poskytli lékařskou podporu.

Autorka Lolita C. Baldur přispěla k této zprávě.