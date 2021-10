Páni! Meteor havaruje domů v Kanadě, sotva postrádá ženu uvnitř

Podívejte se na video výše, kde získáte další informace o tomto příběhu. Žena v Britské Kolumbii v Kanadě se díky svým šťastným hvězdám začátkem tohoto měsíce srazila meteor spěchající k Zemi s domovem Ruth Hamiltonové. Chvíli před nárazem ji vzbudil její štěkající pes. A další věc, kterou jsem věděl, byla hromová rána. „A najednou došlo k výbuchu,“ řekl Hamilton televizi CTV News Vancouver. Pak Hamilton vyskočil z postele, rozsvítil světla a šel zkontrolovat rozruch, a v tu chvíli si všimla díry o velikosti pěsti ve svém stropě, nad místem, kde tvrdě spala, a poté, co zavolala na linku 911, se rozhlédla kolem sebe. postel, obracející se na polštář. Pak to uviděla. Měkký, hranatý kus černé skály. „Necítil jsem se na to,“ řekl Hamilton. „Nikdy ses mě nedotkl. Měl jsem na tváři trosky ze sádrokartonu, ale ani jeden škrábanec.“ Policie dorazila na místo, vyslechla Hamiltona a nedaleký stavební štáb, přičemž druhý z nich úřadům sdělil, že před srážkou viděli “jasnou kouli ‘na obloze'”. Skupina vědců z University of Calgary a Western University prohledala Hamiltonův domov hledat další podrobnosti o vesmírné skále a v té době Později v týdnu zahájili vyšetřování zbytku města Golden, města v Britské Kolumbii, kde žije Hamilton. Tým nakonec našel druhý kámen vážící něco přes půl kila v severovýchodní části města. „Snažíme se,“ řekl Phil McCusland, geofyzik ze Západní univerzity. Rekonstrukce, jaká byla cesta po obloze, když dorazila. “„ Protože vědecky je cennější, pokud dokážeme rekonstruovat jaká byla oběžná dráha, než dopadla na Zemi. To nám dává představu o tom, odkud to přišlo. “Výzkumný tým prosí lidi v této oblasti, aby předložili jakékoli další kousky jako důkaz dopadu meteoritu. Hamilton vypůjčil meteorit, který ji málem zabil, Západní univerzitě, aby fotografují, váží, měří a odebírají vzorky. Očekávají, že je budou mít zpět do 30. listopadu, říkají úředníci, že meteority každoročně narážejí na zemský povrch. Je však vzácné, že vesmírné horniny přistávají v oblastech, které lze snadno obnovit. “První mylná představa je že jsou horké, když přistanou, “řekl Heard a dodal, že se začínají ochlazovat ve výšce 10 až 15 mil za rok. Atmosféra.” “Postel paní Hamiltonové se nezapálila.” Odborníci tvrdí, že šance meteor padající do vašeho domu je astronomický. Konkrétně asi 1 ze 4 bilionů. Na otázku, zda si plánuje koupit los, se zasměje a poté odpoví: „Vyhrál jsem v loterii. Vyhrál jsem, jsem naživu. Směju se tomu. CTV News Vancouver přispěl k této zprávě.

