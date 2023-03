UK Open: Andrew Gilding šokoval Michaela van Gerwena, aby vyhrál první televizní titul | Arrows News

Andrew Gelding předvedl napínavý výkon, aby porazil Michaela van Gerwena 11-10 a zajistil si svůj první televizní titul ve strhujícím finále Cazoo UK Open v Minehead Resort v neděli.

Gilding, který se objevil ve svém prvním televizním finále, se vzchopil po porážce 9-7, aby Van Gerwenovi odepřel čtvrtý titul na UK Open, a přežil zápasový hod v napínavém rozhodujícím zápase a získal hlavní cenu 110 000 liber.

Dvaapadesátiletého hráče porazil Van Gerwen v semifinále UK Open v roce 2015, ale superstar ze Suffolku tuto porážku stylově oplatila a vyzdvihla kýžený titul před 5000 diváky.

Van Gerwen předvedl působivých 135 na býka a v neděli se ve finále ujal brzy vedení 2:0, jen aby Gilding udeřil čtyři nohy po sobě a ujal se vedení.

Povaha soutěže byla i nadále vzhůru nohama, když Van Gerwen odpověděl čtyřmi vlastními rovnými nohami, aby znovu získal kontrolu, proměnil působivých 130 kliků na býka, aby obnovil svůj buffer na 6-4.

Gilding trefil z 9-7 dolů, aby znovu obnovil par, ale trojnásobný mistr světa odpověděl působivým checkoutem 170, aby se posunul o krok dál od slávy.

Gilding však nebyl zklamaný, když zabodoval double 12, aby přinutil finišera, vykouzlil působivých 13 přes vrcholy a pečetil tak slavné vítězství poté, co Van Gerwen minul double 16 k získání titulu.

Výsledky UK Open Čtvrtfinále Andrew Gilding 10-4 Martin Schindler Michael van Gerwen 10-6 Nathan Aspinall Rob Cross 8-10 Adam Golas Richie Burnett 2-10 Dimitri van den Berg semifinále Andrew Gilding 11-6 Adam Gulas Michael van Gerwen 11-6 Dimitri van den Berg poslední Andrew Gelding 11-10 Michael van Gerwen

„Nemůžu tomu uvěřit,“ přiznal Gelding, který prohrál všech šest předchozích zápasů proti Van Gerwenovi.

„Nečekal jsem, že ten zápas vyhraju. Celý víkend jsem hrál stabilně, ale neměl jsem pocit, že bych hrál šipky nějak zvlášť dobře.“

„Diváci byli naprosto úžasní. Více jsem trénoval, tvrději pracoval a vyplácí se to. Teď musím vyhrát všechny tyto hlavní tituly!“

Gildingovo působivé vítězství ho zařadilo do top 25 na světě a jeho výkony z tohoto víkendu mu vynesly místo na Grand Slam of Darts v listopadu.

Dříve v ten den se dostal do semifinále suverénním vítězstvím 10-4 nad Němcem Martinem Schindlerem, čímž se vyrovnal jeho semifinálové jízdě v roce 2015.

Gilding poté v semifinále porazil mladého Čecha Adama Jaulase, když vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a vytáhl těsně 11:6.

Mezitím byl Van Gerwen v depresi poté, co neuspěl ve své snaze vyhrát čtvrtý titul na UK Open poté, co se ve většině turnajů se 158 hráči jevil jako dominantní.

Třiatřicetiletý hráč zahájil svou kampaň páteční výhrou nad Davem Chisnallem a zároveň porazil krajana Martyna Kleremakera a druhého Lukea Humphriese z roku 2021 a dostal se do poslední osmičky.

Nizozemec pak ve Finals Day zaznamenal vítězství nad rivaly z Premier League Nathanem Aspinallem a Dimitri van den Berghem, aby si zajistil postup do nedělního finále.

Van Gerwen měl průměr 99 a zahrál devět 180 sekund, aby porazil šampiona z roku 2019 Aspinala 10-6 v posledních osmi, než se utkal v šipce na 28 min a oslavil deváté vítězství v řadě proti Van den Bergovi v semifinále.

Van Gerwen, který musel přijmout cenu 50 000 liber pro druhé místo, připustil: „Vždy je těžké hrát takové hry. Andrew neměl co ztratit a myslím, že hrál opravdu dobře.“

„Myslím, že jsem udělal spoustu chyb a vím to, ale můžu za to jen já a Andrew je fair play.

„V tuto chvíli nemohu najít mnoho pozitiv. Jsem tu, abych vyhrával trofeje, a když ne, je to zklamání.“

„Bolí mě to. Bolí to. Každý ví, na čem jsem, ale vezmu to na bradu. Poděkování Andrewovi. Měl výjimečné mistrovství.“

Gildingovo hrdinství ovládlo titulky v mimořádný den na Minehead, ale 21letý Gaulas se také zapsal do historie svým čtvrtfinálovým vítězstvím nad Robem Crossem. Bývalý finalista World Youth narazil do 12minutového maxima, aby oslavil úspěch 10-8 proti vicemistrům Cross 2019, což ho poprvé katapultovalo do světové padesátky.

Mezitím v nedělním čtvrtfinále Van den Berg omezil běh fiktivního Richieho Burnetta, když proměnil 53 procent svých dvojitých pokusů knokautovat velšského veterána důrazným stylem.