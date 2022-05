Zisk společnosti Genshin Impact přesáhl 3 miliardy dolarů za méně než dva roky

obrázek : miHoYo

Jinshin efekt Za méně než dva roky vydělala více než 3 miliardy dolarů z mobilních hráčů Nejnovější zpráva od analytické společnosti senzorová věž.

Bezplatná hra je na dobré cestě vydělat svému čínskému vývojáři miHoYo v průměru 2 miliardy dolarů – tedy více než čtvrtinu hry Bethesda (což Prodáno Microsoftu za 7,5 miliardy dolarů v roce 2020) – každý rok. Co už ta čísla znamenají?

A nejpřekvapivější je rychlost, s jakou se to dělá Jinshin efekt Dokázal toto bohatství nashromáždit. Prostě to trvalo Dech divočiny-style gacha šest měsíců po svém celosvětovém spuštění v září 2020 Akumulace první miliardy dolarůO tři měsíce rychlejší než lov příšer v rozšířené realitě pokemon jít.

pro rok 2022, Jinshin efekt V prvním čtvrtletí vydělal 567 milionů dolarů, což je více než dvojnásobek jeho nejbližšího konkurenta. A nevypadá to, že by se to v dohledné době mělo zpomalit: senzorová věž Uvádí také, že počet aktivních uživatelů vzrostl o 44 procent od stejného období loňského roku.

Jinshin efektÚspěch hry je z velké části způsoben její ohromnou popularitou u čínských hráčů, kteří jsou podle všeho zodpovědní za něco málo přes 30 procent příjmů ze hry na iOS, tedy asi 973,3 milionů dolarů. Spolupráce s restauracemi KFC v roce 2021 je v zemi oblíbená zavřít Na místech v Šanghaji a Hangzhou kvůli masivním davům, které v té době porušovaly čínská omezení covid-19.

Snadno předpokládat, že soubor Vrozená predace Formát gacha je hnacím faktorem těchto úžasných výdělků. o tom nepochybuji Jinshin efekt vlastní přitahuje velryby závislé na hazardních hráchShazováním hromad skutečných peněz v naději, že odemknou jejich oblíbenou kozí holčičku nebo andělského chlapce. Zvenčí to ale vypadá, jako by si příležitostní hráči přišli na své alespoň díky častým aktualizacím a rozšiřování obsahu miHoYo.

Každopádně skvělá hra. Počet stoupá. falešné peníze To je šíře praktické analýzy.