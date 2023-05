Český křídelník Jiří Smykal získal souhlas od Ottawa Senators, podepsal roční smlouvu

Obsah článku

Jerryho podpis je pro nás dobrým doplňkem. „Zlepšuje naši hloubku a dává nám možnost dalších spodních šesti vpředu,“ řekl generální manažer Pierre Dorion. „Je to velké, silné tělo a má předchozí zkušenosti s hraním v Severní Americe, což by mu mělo pomoci přejít do arény menších rozměrů.

„Jsme rádi, že je oddaný Senators pro další krok ve své kariéře.“

Smejkal bude za Českou republiku hrát na mistrovství světa IIHF, které začne koncem tohoto měsíce ve finském Tampere a lotyšské Rize. Za svou zemi hrál také na zimních olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu.

Nebyla by to jeho první cesta do Severní Ameriky. Dvě sezony strávil ve Western Hockey League v letech 2014 až 2016. Smikal vstřelil 17 gólů a 59 bodů ve 130 zápasech juniorů s Moose Jaw a Kamloops.

[email protected]

twitter.com/sungarrioch