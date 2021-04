Český ministr tvrdí, že ruský spor by mohl ovlivnit nabídku jaderné elektrárny

Bloomberg

Čínský gigant v oblasti elektrických automobilů v hodnotě 87 miliard dolarů ještě nesmí prodat žádná auta

(Bloomberg) – prostorná společnost New Energy Vehicle Group Ltd. z Evergrande V srdci šanghajského národního výstavního a kongresového centra. S devíti vystavenými modely je těžké chybět. Elektrický startovací vůz má jeden z největších stánků na čínském autosalonu 2021, který začíná v pondělí, naproti německé automobilové společnosti BMW AG. Jeho odvážná přítomnost však popírá nepříjemnou pravdu – společnost Evergrande neprodala ani jedno auto pod vlastní značkou a největší čínský developer nemovitostí má portfolio investic mimo oblast nemovitostí, od fotbalových klubů až po vesnice pro odchod do důchodu. Avšak právě nedávný vstup elektromobilů zaujal investory. Akcionáři poslali hongkongské akcie Evergrande NEV za posledních 12 měsíců nahoru o více než 1 000%, což jí umožnilo získat nový kapitál o miliardy dolarů. Nyní má tržní hodnotu 87 miliard dolarů, což je více než Ford Motor Company a General Motors, a taková hojnost pro automobilku, která opakovaně zaostávala za očekáváním, kdy bude sériově vyrábět auto, je symbolem másla , který byl zabudován do elektrických vozidel za poslední rok., Když investoři nalili peníze do shromáždění, díky němuž byl Elon Musk krátce nejbohatším člověkem na světě a měl z bubliny určité obavy. Možná to není nikde evidentnější než v Číně, která je domovem největšího trhu s novými energetickými vozidly na světě, kde se nyní ohromující výrobce 400 EV hromadí, aby upoutal pozornost spotřebitelů, v čele s řadou startupů, které jsou oceňovány více než dobře – známí provozovatelé automobilů. Evgrande NEV je relativně pozdním účastníkem této scény a v březnu 2019 se Hui Ka Yan, prezident Evergrande a jeden z nejbohatších mužů v Číně, zavázal porazit Muska a stát se největším světovým výrobcem elektrických automobilů ve třech na pět let. Crossover modelu Y od společnosti Tesla Inc. Právě má ​​světový debut. V následujících dvou letech získala Tesla v Číně záviděníhodnou pozici, založila svoji první továrnu mimo USA a v březnu dodala přibližně 35 500 automobilů. Čínský rival Nio Inc. Začátkem tohoto měsíce dosáhl milníku, když z výrobní linky sjel stotisícový elektromobil, což přimělo Muska, aby poslal své blahopřání na Twitter, a navzdory svým vznešeným ambicím a bohatému hodnocení Evergrande NEV, Hui opakovaně nedosahoval cílů produkčních automobilů. Klika bohatých přátel mimo jiné zmobilizovala miliardy, ale výroba automobilů – elektrických nebo jiných – je obtížná a vyžaduje značný kapitál. Hrubé marže společnosti Nio se po letech velkých ztrát a záchranných lanek samosprávy změnily pouze v polovině roku 2020 a hovořil o výzvě ke konci března poté, co Evergrande NEV ztratil celý rok 2020 na 67%. Hui uvedl, že společnost plánuje zahájit zkušební výrobu na konci letošního roku, oproti původnímu harmonogramu z loňského září. Očekává se, že dodávky začnou až někdy v roce 2022. Roční projekce výrobní kapacity byly odsunuty z 500 000 na 1 milion elektromobilů do března 2022 do roku 2025. Společnost však vydala novou prosperující prognózu: 5 milionů automobilů ročně do roku 2035. Pro srovnání, globální gigant Volkswagen dodal v Číně v roce 2020 3,85 milionu kusů a překvapivý nebyl jen plán pozdní výroby Evergrande. Bližší pohled pod firemní kryt odhalí praktiky, díky nimž si veteráni z průmyslu škrábou hlavu: od toho, aby se prodej bytů stal součástí klíčových ukazatelů výkonu pro manažery automobilů, až po pokus o vytvoření modelové řady, která by byla ambiciózní i pro ty nejznámější automobilka. Bill Russo, zakladatel a generální ředitel společnosti Consulting Company Automobility Ltd. V Šanghaji. „Nalily spoustu peněz do toho, co ve skutečnosti nic nevrátilo, a navíc vstupují do odvětví, ve kterém mají velmi omezené znalosti. A nejsem si jistý, zda získají technologickou výhodu Nio nebo Xpeng,“ řekl s odkazem na čínské výrobce elektromobilů, kteří jsou na seznamu v New Yorku a kteří již ve svých automobilech používají inteligentní funkce, jako je laserová navigace. Provoz Evergrande NEV odhaluje rozsah jeho nekonvenčního přístupu. I když založila tři výrobní základny – v Kantonu a Tchien-ťinu v severní Číně a Šanghaji – společnost nemá k dispozici generální montážní linku pro provoz automobilů. Zařízení a stroje se stále upravují, podle lidí, kteří viděli uvnitř továren, ale nechtějí být identifikováni, když diskutují o utajovaných věcech. V reakci na otázky agentury Bloomberg společnost Evergrande NEV uvedla, že připravuje stroje pro zkušební výrobu a že bude schopna postavit „jedno auto za minutu“, jakmile dosáhne plné výroby. Společnost se v příštím roce zaměřuje na masovou výrobu a dodávky čtyř modelů – Hengchi 5 a 6; Luxe Hengchi 1 (který bude čelit Teslově modelu S); A Hengchi 3, podle lidí obeznámených s touto záležitostí. Společnost sdělila investorům, že má v úmyslu dodat 100 000 vozidel v roce 2022, a někdo řekl, zhruba počet jednotek pro Nio a Xpeng Inc. A Li Auto Inc. „Další konkurent čínských elektrických automobilů uvedených na seznamu USA, které byly dodány v loňském roce, jsou společně požádáni, aby jejich pracovníci také pomáhali prodávat nemovitosti, které jsou páteří říše Evergrande, a noví zaměstnanci jsou povinni absolvovat stáže a účastnit se semináře, které je procvičují o historii vlastnictví společnosti. Týká se automobilového průmyslu. Zaměstnanci ze všech oddělení, od pracovníků výrobní linky až po zaměstnance back-office, se navíc vyzývají, aby podporovali prodej bytů, ať už zveřejňováním reklam na sociálních médiích, nebo přivedením příbuzných a přátel do prodejen, aby vypadaly rušně. Lidé obeznámení s tímto postupem uvedli, že zaměstnanci na úrovni managementu mají dokonce své výkonnostní bonusy spojené s takovým úsilím a ambiciózní cíle zároveň přimějí Evergrande NEV přejít k outsourcingu a přepsat postupy, které jsou běžnou průmyslovou praxí, lidé obeznámení se situací řekněte, zatímco oni jsou Hires hard a nedávno byli oceněni Danielem Kirchertem, bývalým CEO BMW, který spoluzaložil EV Byton Ltd. Společnost uzavřela většinu konstrukčních, výzkumných a vývojových prací pro své vozy s externími dodavateli, uvedli někteří lidé. Najímání většiny konstrukčních a inženýrských prací je neobvyklý přístup pro společnost, která chce dosáhnout takového objemu. 14 prototypů najednou Jednou z těchto společností je Magna International Inc. Kanaďan, který vede vývoj Hengchi 1 a 3, a je jedním z uvedených lidí. Společnost Evergrande NEV se také spojila s čínskými technologickými giganty Tencent Holdings Ltd. A Baidu Inc. Podílet se na vývoji softwarového systému pro skupinu Hengchi. Podle prohlášení zveřejněného minulý měsíc budou řidiči moci pomocí mobilní aplikace řídit auto tak, aby řídilo autopilota na konkrétní místo, a používat umělou inteligenci k ovládání zařízení v domácnosti. Při vývoji „14 simultánních modelů“ spolupracujte s mezinárodními partnery, včetně společností Magna, EDAG Engineering Group AG a rakouského výrobce dílů AVL List GmbH. Zástupci společnosti Magna to odmítli komentovat. Mluvčí Baidu uvedl, že společnost nemá další podrobnosti ke sdílení, zatímco zástupce společnosti Tencent uvedl, že softwarový projekt se spřízněnou společností s názvem Beijing Tinnove Technology Co. A funguje to samostatně. Tinnove nereagoval na žádosti o komentář, místo uvolnění ohromujících modelů se zdá, že Evergrande NEV vydává pod svou značkou Hengchi každý typ vozidla najednou, který nese řvoucí logo zlatého lva a volně se promítá do “ nezastavitelného“ nepřítel. Uvedených devět modelů pokrývá téměř všechny hlavní segmenty osobních automobilů od sedanů po SUV a víceúčelová vozidla. Známý člověk uvedl, že ceny se budou pohybovat od přibližně 80 000 juanů (12 000 $) do 600 000 juanů, i když se konečné náklady mohou změnit. Jedná se o zcela odlišnou strategii vývoje produktů pro průkopníky elektrických automobilů, jako je Tesla, která má v nabídce pouze čtyři modely. Nio a Xpeng se také rozhodli zaměřit se na pár Markýzů, a přesto se snažili proniknout na černý trh. “Trh prokázal účinnost strategie” jeden produkt po druhém “,” uvedl Zhang Xiang. Je výzkumným pracovníkem v automobilovém průmyslu na North China University of Technology. “Evergrande nabízí několik produktů a očekává, že zvítězí. Existuje otazník, zda to bude fungovat.” Bez dlouhodobého uvažování automobilky vydala společnost Evergrande neúprosné pokyny ke splnění posledních cílů výroby, tvrdí People. dva modely, včetně Hengchi 5., Kompaktní SUV, které konkuruje Xpengu G3, sériová výroba za něco málo přes 20 měsíců. K dosažení tohoto načasování mohou být vynechány některé průmyslové postupy, jako je výroba mezkových automobilů nebo testovací vozidla vybavená prototypem Komponenty, které vyžadují hodnocení, uvedli lidé. Situační zasvěcenci. Evergrande agentuře Bloomberg sdělil, že vstoupila do „fáze sprintu směrem k masové výrobě.“ Ve stávající podobě našel Bloomberg na milovaných fotografiích pouze jeden případ, kdy byl Hengchi 5 uveden na veřejnosti. a záběry, které Evergrande zveřejnil v únoru, když se auta pohybovala. Zasněžené pole ve Vnitřním Mongolsku. Akcie společnosti vyskočily na rekordně vysokou úroveň. „Existuje standardní technologický proces pro vývoj, ověřování a ověřování produktů,“ řekl Zhong Shi, bývalá manažerka automobilových projektů, se stala nezávislou analytičkou. A, což zahrnuje mnoho laboratorních testů a metod, “uvedl Chung v Číně a všude jinde. „Je těžké to zmáčknout za méně než tři roky.“ I když nic nenasvědčuje tomu, že přístup Evergrande porušuje jakákoli nařízení, může být správa jeho akciového trhu předmětem kontroly reality. Po podobně obrovských tržních ziscích ztratily některé začínající elektromobily v USA, které ještě musí prokázat svoji životaschopnost jako entita vytvářející příjmy, v posledních několika měsících své kouzlo kvůli obavám z ocenění a vzhledem k tomu, že se zavedené automobilky jako Volkswagen pohybovaly v automobilu rychleji Electric Přečtěte si více: Konec dominance Tesly může být dřív, než se zdá, a rozmach průmyslu v řádu miliard dolarů neunikl pozornosti Pekingu. Akcie Evergrande NEV se vrhly minulý měsíc poté, co úvodník státní správy Xinhua News Agency zdůraznil obavy z vývoje odvětví elektrických vozidel. Obzvláště znepokojivé jsou společnosti, které se vyhýbají své odpovědnosti za výrobu vysoce kvalitních automobilů, slepá rasa místních vlád o přilákání projektů elektrických vozidel a vysoká hodnocení společností, které podle dopisu ještě neposkytly jediné sériově vyráběné vozidlo, pojmenovaný. Evergrande NEV však od té doby vzrostl o 18%, což podpořilo výhled čínského trhu s elektrickými vozidly. Elektrická auta podle údajů agentury BloombergNEF v současné době představují přibližně 5% ročního prodeje automobilů v Číně. Očekává se, že s dozráváním trhu a poklesem cen elektrických vozidel vzroste poptávka. Výzkumná firma Canalys ve své únorové zprávě uvedla, že prodej elektrických vozidel v Číně by mohl jen v letošním roce vzrůst o více než 50% a při rostoucí konkurenci jsou někteří mimo loajální akcionářskou základnu Evergrande NEV skeptičtí. „Je to oblíbený pruh, není velká šance na výhru," řekl Russo z Automobility. „Může to mít nějaké synergie s realitními společnostmi, ale nyní je to příběh EV a je to docela drahé."