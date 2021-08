Tenisová extáze Schreve nejprve získala zlato pro muže v Německu

TOKIO 1. srpna (Sin-chua)-Alexander Sverev se stal prvním Němcem, který v neděli získal zlatou medaili ve dvouhře, když v kariéře porazil Karen Kachchanov z Ruského olympijského výboru (ROC) 6-3 6-1.

Světovou jedničku Novaka Djokoviče v pátek omráčilo.

„Není nic lepšího než tohle,“ řekl Sverev s tím, že Steffi Graf, Boris Becker a Michael Stitch, kteří v roce 1988 získali titul dvouhry žen, získali pro Německo zlato ve čtyřhře.

„Myslím, že nehraješ sám za sebe, ale za všechny zúčastněné. Všichni v Německu mě doma podporují, tady všichni sportovci.“

“Olympijské hry jsou největší sportovní událostí na světě,” řekl Sverev a dodal, že byl velmi blízko k rozbití své grandslamové kachny v roce 2020, když prohrál ve finále US Open ve dvou setech proti Dominic Theme Rakouska.

„Takže pro mě pocity, které mám, a pocity, které mám v následujících dnech, nelze srovnávat s ničím jiným.“

Sverev dvakrát zlomil podání pětadvacetiletého Kachanova a vzal první set, vyhrál pět her v řadě, než prošel druhým.

Kachanov stihl v závěrečné sadě pouze jednu hru, než v mistrovském bodě poslal forhend do sítě, čímž uhájil zlato pro Německo.

Španělský Pablo Carino porazil v sobotu Busta Djokoviče a získal bronz.

„Dvojité zlato pro Sussex, ROC“

Ve čtyřhře žen získala dvojice Barbora Krejikova z České republiky a Katarina Siniakova své první olympijské zlato ve sportu, když porazila Viktorii Švýcarsku 7-5 6-1.

Vítězství prvního nasazeného českého týmu a trojnásobných grandslamových šampionů ukončilo Benzicův sen o vítězství švýcarského dvojitého zlata, které vyhrál o den dříve ve finále dvouhry žen proti Krezhikově a Snyakové Marquette Vondrosové. Přečtěte si více

Ale pomohlo to Krezhikovému snu vyhrát ženské dvouhry a čtyřhry na letošním French Open. Se Siniakovou vyhráli 2018 French Open a Wimbledon.

Krezhikova poděkovala předchozím českým medailistkám, včetně bronzové vítězky žen z roku 2016 Petry Kvitové, která dvojici povzbudila.

„Je to tak zvláštní … musíme jim poděkovat, protože bez nich bychom neměli žádnou motivaci ani inspiraci, je to opravdu skvělé,“ řekla Krezhikova. „Teď, když máme tuto krásnou zlatou medaili, je to splněný sen.“

Brazilky Laura Picos a Louisa Stephanie získaly bronz, když porazily ROC Veroniku Gutermetovou a Elenu Vesninovou a získaly tak první tenisovou medaili své země. Přečtěte si více

Ve finále smíšené čtyřhry přidal ROC Kachanov ke stříbru další dvě medaile, přičemž Anastasia Pavlyuchenkova a Andrei Rublev vyhráli 6-4 6-7 (5) (13-11) pro zlato.

Australská dvojice Ash Party a John Pierce vybojovala bronz, vybojovala Djokovic po Djokovicovi, hrála s Ninou Stojanovic a v sobotu odstoupila z turnaje kvůli zranění ramene.

