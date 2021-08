Sportovní souhrny – Taipei Times

Autor týmu s agenturami



Tenis

Chans v Chicagu

Tchajwanské duo Latisha Chan a Chan Hao-cheng ve čtvrtek nehrálo semifinále na Chicago Women’s Open, což Ukrajince Lyudmile Kichinok a Makoto Ninomiya z Japonska umožnilo postoupit do finále. Čínský web China Times informoval, že Latisha Chan se necítí dobře, a přiměl ji, aby se stáhla. Kishinok a Ninomiya byly naplánovány na rumunské Raluca Ioana Olaru a Nadia Kishinok z Ukrajiny dnes brzy ráno poté, co hrály první etapu semifinále proti české dvojici Teresa Martinkova a Marketa Vondrosova.

Fotbal

Paris Saint-Germain remizovala s Manchesterem City

Nový klub Lionela Messiho Paris Saint-Germain bude hrát Manchester City, který řídí bývalý Argentinec Pep Guardiola, bývalý trenér Barcelony, poté, co se ve čtvrtek srovnali v první skupině Ligy mistrů. Paris Saint-Germain se utká také s německým ligovým týmem Lipsko a Club Brugge.

Fotbal

Očekávejte Ronaldův přestup

Obři Serie A novinářům řekli, že Cristiano Ronaldo včera netrénoval s Juventusem, protože se objevily zvěsti o bezprostředním přestupu do Manchesteru City. Podle rozsáhlých mediálních zpráv Ronaldo opustil tréninkové centrum Juventus Continassa před začátkem včerejšího zasedání. Sky Sport Italia uvedla, že pětinásobný vítěz Ballon d’Or přijel ráno, aby se rozloučil se svými spoluhráči, než odešel kolem 10:45. Gazzetta dello Sport uvedla, že Ronaldův přestup na šampiona Premier League Manchester City by mohl být dokončen do 24 hodin.

Fotbal

Vítězí Jorginho, Potellas

Čtvrteční záložník Chelsea a Itálie Jorginho byl ve čtvrtek vyhlášen oceněním Nejlepší hráčka roku UEFA za roky 2020-2021, zatímco ženskou cenu získala Alexia Butillasová z Barcelony. Devětadvacetiletý Jorginho narozený v Brazílii letos s klubem a zemí vyhrál Ligu mistrů a mistrovství Evropy.

kriket

Kearnsova paralýza nohou

Bývalý hráč Nového Zélandu Chris Kearns ochrnul nohy poté, co utrpěl mrtvici po nouzové operaci srdce v Sydney, informovala včera novozélandská média. Zprávy citující prohlášení jeho právníka Aarona Lloyda uváděly, že se 51letý muž vrátil do svého domova v Canbeře, ale zůstal ve vážném stavu. “Během záchranné záchranné operace srdce, kterou Chris podstoupil v Sydney, dostal mrtvici v páteři. To ochromilo jeho nohy.” V důsledku toho podstoupí velkou rehabilitaci v nemocnici specializované na páteř v Austrálii. Chris a jeho rodina se nyní chtějí soustředit na to, aby trávili čas společně, kde je to možné, a dosáhli veškerého možného pokroku v jeho uzdravení. “

Atletika

Paralympie dostává Barbie

Chilská paralympijská střílečka na invalidním vozíku se stala nejnovějším motivem Barbie vytvořeným americkou hračkou Mattel. 43letá Francesca Mardonesová byla standardní nositelkou Chile na tokijské paralympiádě. Reprezentovala svou zemi v tenisu na invalidním vozíku a nakonec ve vrhu koulí, hodu diskem a oštěpem.