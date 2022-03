Rozebírání Mac Studio odhaluje upgradovatelné úložiště SSD

V průběhu rozebrat max tech Z Mac Studia objevil kanálový hostitel Max Yuryev něco zajímavého o novém hardwaru Apple: dva porty SSD. To může znamenat, že úložiště Mac Studio On je Přeci jen upgradovatelné.

Přístup ke slotům SSD se zdá poměrně snadný

A je tu další dobrá zpráva: Přístup ke slotům SSD se zdá být relativně snadný – ve videu Yuryev odstraňuje gumovou vzpěru studia a odhaluje čtyři šrouby, které spojují spodní část pouzdra zařízení. Po vyjmutí této desky Yuryev objevil dva porty SSD umístěné pod napájecím zdrojem Mac Studio, ke kterým lze přistupovat, aniž by bylo nutné zařízení dále rozebírat (5:46).

Zatímco Yuryev pokračuje v rozebírání studia, odebírání napájecího zdroje a hliníkové podpory, podívá se blíže na porty SSD (8:24). Na první pohled říká, že porty jsou podobné těm na jeho Macu Pro z roku 2019, ale když se pokusí zapnout SSD svého Macu Pro, úplně to nesedí. Apple SSD Kit pro Mac Pro Pozvali jsme Uživatelé vymění své stávající SSD Jeden podporuje úložnou kapacitu až 8 TB.

Ale jak podotýká Yuryev, poznámka Apple na Produktová stránka Mac Studio Nehanebně říká, že uživatelé nemají přístup k úložišti zařízení. Poznámka Apple uvádí, že „Uživatel nemá přístup k úložišti Mac Studio“. „Pokud si myslíte, že budete v budoucnu potřebovat více úložiště, zvažte konfiguraci na vyšší úložiště.“

Mac Studio lze nakonfigurovat s až 8 TB interního úložiště; Standardní model s 512GB úložištěm SSD stojí 1 999 USD a 8 TB přidává dalších 2 400 USD. I když vnitřní úložiště Studia může být v určitém okamžiku upgradovatelné, stojí za zmínku, že protože RAM je zabudována do čipu Apple M1, neexistuje žádný způsob, jak ji po zakoupení zařízení upgradovat.

Není jasné, zda v budoucnu dostaneme podobnou instalační sadu SSD pro vlastní potřebu pro Mac Studio, protože formulace společnosti Apple naznačuje, že by tuto práci mohl chtít provést profesionál. Apple v současné době umožňuje uživateli přinášet soubory iMac Pro pro Apple Stores Nebo autorizovaní poskytovatelé služeb, aby přidali více paměti RAM – ale to samozřejmě nezastaví technické opraváře Dělají to sami S komponentami třetích stran (jako jsou ty, které nabízí Poskytovatel dílů Mac OWC).