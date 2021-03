Pokrytí hlavní události ESPN Airs 2020 na WSOP

V neděli 28. února vysílal ESPN čtyři hodiny World Series of Poker. Film představoval dvě živá finále – jedno v České republice a druhé ve Spojených státech – které vyplynulo z online hraní hlavní události WSOP 2020. Poslední hodina umožnila divákům seznámit se s finalisty a sledovat silný zápas dvouhry .

Byl to dobrý způsob, jak dát a zabalit některé pásky kolem WSOP 2020.

ESPN odvedlo svoji práci a WSOP vypadal tak dobře. Jaký byl složitý plán cesty na hlavní akci v roce 2020, přišla k interpretaci konceptu, který vyprávěli Lon McEachern a Jamie Kerstetter, s nejdůležitějšími body od Jeffa Platta.

Hlavní událost WSOP 2020, mnohem více než některá z předchozích vysílání, obsahovala vzrušující příběhy pro hráče. Tentokrát to mohlo být jednodušší, protože tolik z nich se tak líbilo. Začali hráčem, který daroval vše na charitu. Tito dva finalisté byli obzvláště přátelští a milí a měli skvělé příběhy, které je přivedly do této fáze jejich pokerového života.

Bezprecedentní jako nikdy předtím

McEachern a Kerstetter odvedli důmyslnou práci a komentovali hodiny pokerové televize natáčené během pandemie, aniž by nadužívali slova jako pandemie a bezprecedentní.

Pokud jde o komentátory, byl bych rád, kdyby McEachern čelil nepřítomnosti Numana Čada přímo a brzy v první hodině. Maciachern na Twitteru uvedl, že Čad stále trpěl následky svého zápasu v roce 2020 s Covid-19, ale bylo hezké sledovat rychlé video z Čadu nebo více než jedno přiznání.

Opravili nepřítomnost Kary Scottové, když byla v Itálii a nemohla cestovat kvůli pandemickým omezením. Poslala videoklip oslovující publikum s tím, že jí chybí účast v WASOP v Las Vegas.

Platt poskytl klíčové rozhovory a mediální briefy, například vysvětlil pravidlo, které zakázalo Upeshka De Silva hrát na finálový stůl USA kvůli pozitivnímu testu Covid-19. Platt také způsobil, že se požadované sociální distancování během rozhovorů nezdálo trapné. Je to profesionál, který se přizpůsobil situaci.

Pokud jde o poker, McEachern to začal výstižně slovy: „Padesát let z celého světa přišli do Las Vegas soutěžit na World Series of Poker. Ale v roce 2020 k nim World Series musela jít a to se stalo. “

Doplňte kolonky

McEachern a Kerstetter museli řešit hlasové komentáře u pokerových stolů, které se hrály tišeji než obvykle. U finálových stolů nebyli žádní fanoušci, nebyla tam žádná rodina a přátelé, žádní reportéři, kteří by točili počet žetonů, nebo dokonce Jack Eiffel, který tuto událost zavolal na pódium.

Hráči byli během hry výjimečně tichí, ať už u amerických nebo mezinárodních finálových stolů, ale Kerstetter a McEachern toto ticho vymazali téměř tekutými komentáři. Zdá se, že dobře spolupracují, i když ve výchozím nastavení, a udržují práci plynulou.

Dva hráči většinou ovládli americký finálový stůl se svými uštěpačnými příběhy.

Jeden z nich pocházel od Gershona Destenfelda, který upřímně hovořil o tom, jak vydělat dostatek peněz na začátku života, aby mohl věnovat spoustu času a peněz na charitu. Speciálně hrál, aby vydělal peníze, které by rozdělil na charity. V pokrytí dominoval také Joseph Hebert, a to nejen proto, že přišel jako vůdce chipů a rozdrtil stůl, ale také měl příběh o smrti své matky dříve v roce 2020. V návaznosti na kampaň na Twitteru #ForLinda, Hebert hovořil jeho matka a její podpora jeho lásky k pokeru.

Ve tři hodiny, když se kamery zaměřily na mezinárodní finálový stůl, se žádný hráč během akce neobjevil jako oblíbený. Na to nebylo moc času a Damien Salas vzal akci vážně. Jeho rodinné fotografie mu pomohly, aby si ho diváci oblíbili, stejně jako náramek WSOP, který pro něj vyrobila jeho mladá dcera.

Bylo zklamáním vidět mezinárodní hráče, kteří se urazili při pokrytí finálovým stolem, vzhledem k polovině vysílacího času jejich amerických protějšků.

Udělejte hlavy sexy a srdcervoucími

Poslední hodinou pokrytí ESPN hlavní událostí WSOP 2020 byl přímý zápas. Odehráli více než 170 hand, což může být pro průměrného fanouška pokeru docela nudné.

ESPN však fungovalo své kouzlo. Salas a Hebert vyprávěli více o svých osobních příbězích a cestách do pokeru a života. Diváci mohou fandit kterémukoli hráči z různých důvodů. Akce míchání s hlavními rukama v hodinové epizodě.

Gratulujeme Damianovi Salasovi k vítězství ve finále Main Eventu WSOP 2020 Presidents na WSOP Vložte tweet. Získán titul mistra světa v roce 2020, náramek hlavní události a další finanční odměna 1 milion dolarů. pic.twitter.com/1YpV5uBLom – WSOP (WSOP) 4. ledna 2021

Konec byl zklamáním smutný.

Salas vyhrál spravedlivý a čtvercový zápas a oba sdíleli vřelé potřesení rukou / mazlení, protože se zdálo, že si navzájem gratulují a projevují velkou úctu.

Potom Salas vyšel z haly a kamery ho sledovaly zpívat, zatímco běžel ke dveřím, aby našel svou rodinu a přátele. Chtěl s nimi oslavovat. Místo záběrů z této oslavy se kamery zaměřily na Heberta, který byl sám u stolu, sbíral své věci a bohužel se připravoval na odchod.

Nakonec Platt promluvil k oběma finalistům. Salas se vrací ke stolu, fotí se s náramkem a hromádkami peněz, v rozhovoru odpovídá na několik otázek. Přehlídka přesto skončila hlasitým tónem, ale Hibbertův zoufalý obraz se těžko vymýval z mysli.

Celkově pozitivní hodnocení

Pro zájemce o hru před vysíláním ESPN komentovali Kerstetter a McEachern některé online události. Existují dvě epizody – každá dlouhá asi půl hodiny. (Bylo hezké, že každý, kdo tento víkend sledoval vysílání ESPN, o těchto dvou videích věděl dříve. Mohli vidět informace o Normanovi Čadovi a získat spoustu dalších informací k zavedení epizod ESPN.)

Kerstetter zakončil reportáž tímto: „Tento zápas ve dvouhře neměl žádné darebáky, dva milované členy rodiny a zkušené hráče, kteří po celou dobu drželi krok s třídou.“

Je zřídka, aby se WSOP tolik soustředil na přímé soupeře a zjistil, že oba jsou popsané Kerstetterem. Oba byli vášniví a přemýšliví o pokeru, ať už je to motivační nebo konkurenceschopný, ale navzájem přátelští i přes jazykovou bariéru. Jakmile hra začala, Salas i Hebert nosili sluneční brýle současně – symbolický okamžik.

Ještě lépe, oba hráči nosili srdce na rukávech. Oba muži byli nesmírně pyšní rodiče a blízcí svým rodinám. Oba se nebáli ukázat své city, ať už ve vítězství, nebo v porážce.

S Salasem ve věku 45 let a Hebertem ve věku 38 let měli oba muži dostatek životních zkušeností, aby věděli, jak se v takové situaci vypořádat, ať už k sobě navzájem, nebo v daném okamžiku.

Z osobního hlediska jsem si během vysílání užíval ženský hlas. Nevím jen, že Kirstter je milá osoba, vím také, že je zlovolně inteligentní. Přináší do komentáře svou jedinečnou inteligenci a dobře ji vyvažuje svými rozsáhlými znalostmi pokeru.

V tomto roce pandemie obrátila všechno vzhůru nohama, včetně všech aspektů pokeru, WSOP a ESPN shromáždily čtyři hodiny pevného pokrytí hlavní události roku 2020.

Stark kontrastuje s WSOP 2020

Buďme upřímní. World Series of Poker zaznamenal v uplynulém roce mnoho skluzů a opomenutí.

Mohu začít s některými základy, jako je marketing, PR …

V průběhu roku 2020 existovalo mnoho bodů, že web WSOP neposkytl žádné informace – nebo omezené – o aktivitách na obzoru. Na účtech sociálních médií WSOP navíc chyběly informace. Twitter je již léta místem, kde najdete podrobnosti o sériích a turnajích, vítězích a veřejných připomínkách nadcházejících událostí. V roce 2020 tomu tak často nebylo.

Jako nejnovější příklad WSOP nezmínil nic o pokrytí ESPN. ESPN to oznámila minulý týden … jen několik dní před datem vysílání. Bylo by hezké, kdyby WSOP myslel dost na své fanoušky, aby plně informovali o vysílání.

V jednom okamžiku byli lidé (hej, Kevmath!), Kteří se připojili k účtu WSOP na Twitteru, alespoň během velkých událostí, aby odpověděli na otázky a zveřejnili aktualizace. Většina požadavků a dotazů na Twitteru nyní zůstává nezodpovězena nebo řešena.

V rámci snahy o shrnutí novinek WSOP a práce v malých částech novinek pro tento web jsem se po celý rok snažil najít informace na webu WSOP. Rychle jsem zjistil, že výsledky turnaje buď obsahovaly chyby, neúplné, nebo se vůbec neobjevily. PokerNews se stal mým webovým serverem pro všechny informace kromě výsledků turnajů, které mohu získat ze staženého online pokerového webu WSOP.com. Web společnosti se stal relativně zbytečným.

WSOP také tvrdí, že sleduje žebříčky hráčů v různých online seriálech, a to jak v USA, tak na GGPoker. Málokdy však včas aktualizovali své webové stránky WSOP … to je konec konců.

Web WSOP bohužel postrádá většinu informací v celé této sérii. Chybí živé aktualizace, špatné součty turnajů atd. Našel jsem vše, co jsem potřeboval Vložte tweet (Až na výsledkovou tabulku, čekající tisková zpráva pro konečné informace). Jennifer Newell (WriterJen) 2. srpna 2020

Když WSOP představil v roce 2021 nové loterie, aby představil zážitek Ultimate Poker Champion, propagační stránka na webu naznačila, že budou přijímat přihlášky do 31. dubna (duben má 30 dní). je třeba poznamenat, že vítěz se bude účastnit loupání whisky a doutníků. (Obvykle by to lidé spárovali, než aby to jen odlepili.)

Ano, i když mi to chybělo 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/V6co7T34VJ – Kevin Mathers (Kevmath) 15. února 2021

Závěrem je, že WSOP potřebuje editora, nemluvě o někom, kdo může zadávat výsledky turnajů a body v žebříčku. Potřebují také někoho, kdo by spravoval jejich účty na sociálních médiích, aby byly informativní, včasné a pohotové.

Nejsem manažer ani odborník na marketing, ale zdá se, že výše uvedeným problémům se lze vyhnout. Značka, která chce i nadále růst, se musí ujistit, že se stará o to podstatné a prokazuje, že si váží všech svých zákazníků.

Cítím se dobře z mého rozhodnutí toto přeskočit. WSOP vybírá 12 000 z účtů lidí, když zveřejní nesprávné platební údaje. Prostě se mi točí hlava, když tu sedím a přemýšlím o tom, co by udělali, kdyby vůbec nebyl žádný prize pool! pic.twitter.com/ch5u8gKAeW – Daniel Seonig (@ RedsoxNets5) 14. prosince 2020