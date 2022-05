NASA uvedla, že mise InSight na Mars letos skončí

Představitelé NASA na dnešní tiskové konferenci oznámili, že přistávací modul InSight na Marsu pravděpodobně ukončí provoz na konci roku 2022, po třech letech vědecké práce na povrchu Rudé planety.

InSight dorazil na Mars v listopadu 2018 a během svého působení na Marsu shromáždil působivá data o struktuře planety a seismických událostech vycházejících z jejího nitra. Sonda nedávno detekovala své dosud největší zemětřesení a vůbec největší zaznamenané v jiném světě: a událost velikosti 5. (Zemětřesení o síle 5,0 jsou na Zemi často pociťována a mají tendenci způsobit minimální škody; předchozí největší zemětřesení na Marsu bylo asi 10krát menší.)

Nyní je však přistávací modul plný prachu, který se usadil na jeho solárních panelech, což omezuje jeho schopnost absorbovat světlo a generovat energii. Tým InSight přišel se souborem McGuyverův způsob, jak se zbavit toho prachu: Tím, že odhrnuli marťanskou půdu a upustili ji na prach, byli schopni jen okrajově vyčistit desky. Podle Cathie Zamora Garcia, zástupkyně projektového manažera společnosti InSight, byl tento manévr úspěšně proveden šestkrát.

Realita režimu InSight je však taková, že se nachází v nepřátelském prostředí; Nic netrvá věčně a zdá se, že sonda je odsouzena ukončit své vědecké operace letos v létě a ukončit všechny operace do konce roku, odhaduje tým InSight.

„Jedním z dědictví InSight je to, že skutečně dokazuje seismologickou technologii pro planetární vědu,“ řekl Bruce Banerdt, hlavní výzkumník InSight, během tiskové konference. „Poprvé v historii se nám podařilo zmapovat vnitřek Marsu.“

In its tenure, the lander has detected 1,313 mars quakes to date . When it began its science, InSight was capable of running for about 5,000 watt-hours per sol (Martian day); now, overwhelmed by the Martian dust, the lander can only manage 500 watt-hours per sol. The reduction is the equivalent of going from running an electric oven for an hour and 40 minutes per day on Earth to only about 10 minutes per day, Zamora Garcia said.

Seismic measurements are crucial for understanding the structure and evolution of rocky worlds like Earth, Mars, and Venus. On Earth, many seismic events are caused by plate tectonics, but others are caused by sources in the crust or convection in the mantle, the molten region below the crust. Mars has no plate tectonics, so the events are strictly the latter, though the seismometers also can pick up movements from impact events.

InSight was charged with (and delivered on) giving humanity the best-yet look at Mars’ geological and seismological systems. Detekován InSight Tloušťka a složení marťanské kůry, stejně jako detaily atmosféry a jádra planety. Sonda ale měla také své problémy. Předchozí prachové bouře Přepněte sondu do nouzového režimua InSight ‚Mole‘ – tepelná sonda, která se měla zavrtat do povrchu Marsu – uvízla ve znepokojivé konzistenci marťanské půdy. The Krtek byl opuštěn v lednu 2021.

Vědecké operace by mohly skončit v polovině července, řekla Zamora Garciaová, ale osud InSight nakonec závisí na (neboli hněv) marťanského klimatu. „Překonalo to naše očekávání téměř na každém kroku na Marsu,“ řekl Banerdt. „Ve skutečnosti to může trvat déle.“

Vadná prachová bouře by mohla zničit sondu ještě dříve, nebo prachový démon véčka by mohl smést nahromaděný prach ze solárních panelů přistávacího modulu a poskytnout tak silný výkon. „Pracujeme na tom, abychom získali co nejvíce, ale musíme jen vidět, co nám Mars a Insight mohou nabídnout,“ řekl Bannerdt.

Bez ohledu na marťanské zázraky je přecitlivělý přistávací modul InSight na poslední noze. Pro každý ze svých bojů a neúspěchů sonda vytvořila soubor dat o skrytých tajemstvích skalnatých světů mimo náš vlastní. Takže díky, InSight, za všechnu vaši nevyřčenou vytrvalost.

