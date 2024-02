Srdeční onemocnění u žen: Co můžete udělat pro snížení rizika

Inspirujte se naší týdenní zprávou o jednoduchém bydlení. Přihlaste se k odběru newsletteru CNN's Life, But Better a získejte informace a nástroje určené ke zlepšení vaší pohody.

Hlavní body příběhu Ženy mají častěji neklasické příznaky infarktu Srdeční onemocnění postihuje ženy v některých ohledech jinak než muže Věnujte pozornost tomuto rizikovému faktoru, který postihuje 44 % amerických žen





CNN

—



Srdeční onemocnění je podle zprávy hlavní příčinou úmrtí žen – asi u jedné z pěti žen – ve Spojených státech Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Více než 60 milionů amerických žen žije s nějakou formou srdečního onemocnění, ale jen něco málo přes polovinu (56 %) si to uvědomuje Moje srdeční choroba Je to zabiják číslo 1 mezi ženami.

O jakých typech srdečních onemocnění by ženy měly vědět? Postihují srdeční choroby ženy jinak než muže? Jaké příznaky mohou naznačovat srdeční problémy? Co by měla žena udělat, aby se její situace zlepšila? Zdraví srdce?

Abych nás provedl těmito otázkami, mluvil jsem s odbornicí CNN na zdraví Dr. Leanou Wen. Wayne je pohotovostní lékař a mimořádný docent na Univerzitě George Washingtona. Dříve sloužila jako komisařka pro zdraví v Baltimoru.

CNN: O jakých typech srdečních onemocnění by ženy měly vědět?

Dr. Lena Wen: Onemocnění srdce je zastřešující pojem, který zahrnuje mnoho onemocnění srdce a cév.

Onemocnění koronárních tepen je nejčastějším typem srdečního onemocnění. K tomu dochází, když se tepny v srdci zúží nebo zablokují plaky tvořenými usazeninami cholesterolu. Onemocnění věnčitých tepen a cévní onemocnění nebo onemocnění krevních cév jsou hlavní příčinou srdečních infarktů a mrtvic. Rizikové faktory pro onemocnění koronárních tepen zahrnují zdravotní problémy, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a cukrovka. obezita; A kouření.

Dalším typem srdečního onemocnění jsou poruchy srdečního rytmu. Například k fibrilaci síní dochází, když srdce bije nepravidelně. To může vést ke krevním sraženinám a komplikacím, jako je mrtvice a srdeční selhání.

Samotné srdeční selhání je další formou srdečního onemocnění. K tomu dochází, když je srdce nějakým způsobem poškozené nebo oslabené. Mezi příčiny srdečního selhání patří infarkty. Chronické stavy, jako je vysoký krevní tlak a nadměrné užívání alkoholu; A některé virové nebo bakteriální infekce.

Existují také abnormality ve struktuře samotného srdce, například pokud jsou v srdci defekty chlopní nebo díra ve stěně srdce. Některé z těchto vad jsou vrozené, což znamená, že jsou přítomny při narození; Nebo se může časem vyvinout v důsledku infekce, nemoci nebo jiných faktorů.

CNN: Ovlivňuje srdeční onemocnění ženy jinak než muže?

Wen: V některých ohledech ano. Začíná to narozením, protože Velikost a struktura Velikost srdce se u mužů a žen liší, přičemž ženy mají obecně menší srdce a krevní cévy ve srovnání s muži. Studie ukázaly, že ženy mají větší pravděpodobnost vzniku srdečních onemocnění v malých tepnách v srdci. To je obtížnější diagnostikovat než problémy s velkými tepnami a částečně přispívá k vyššímu počtu zmeškaných diagnóz u žen.

Kromě toho existují hormonální změny, jako jsou změny v hladinách estrogenů, ke kterým dochází u žen během jejich života a které mohou také ovlivnit riziko onemocnění koronárních tepen. Ženy častěji než muži trpí určitými stavy, které zvyšují riziko srdečních onemocnění, včetně anémie a endometriózy.

CNN: Existují srdeční problémy, které se konkrétně vyskytují během těhotenství?

Wen: Během těhotenství mohou nastat zdravotní stavy, které mohou ovlivnit zdraví srdce během těhotenství a později v životě. Patří mezi ně běžné stavy, jako je těhotenská cukrovka a vysoký krevní tlak, a méně časté, ale velmi závažné problémy, jako je zvětšené srdce, které vede k srdečnímu selhání.

Mohou také existovat již existující srdeční onemocnění, které se objeví až poté, co je tělo vystaveno stresu během těhotenství, porodu a porodu. Někdo může mít například dlouhodobě vysoký krevní tlak, ale nepozná to až do těhotenství. Ženy ve fertilním věku by si měly být vědomy těchto stavů a ​​věnovat pozornost zdraví srdce před porodem, během něj a po něm.

CNN: Jaké příznaky znamenají, že by ženy měly okamžitě vyhledat pohotovostní lékařskou péči?

Wen: Klasickými příznaky srdečního infarktu jsou bolest na hrudi, bolest čelisti a krku vyzařující do levé paže, dušnost, pocit závratě a nevolnost. Nemusí být přítomny všechny tyto příznaky nebo mohou existovat rozdíly. Někdo například nemusí říci, že má bolest na hrudi, ale mohl by mít silný pocit nebo tupou bolest na hrudi. Mohou cítit bolest v horní části břicha, zad nebo ramen.

Ženy mají větší pravděpodobnost než muži, že budou mít nejasné, neklasické příznaky, včetně únavy, nevolnosti a nepohodlí v horní části břicha. Mnoho studií uvádí, že ženy jsou diagnostikovány častěji než muži; Jejich infarktové příznaky jsou nakonec připisovány pálení žáhy nebo dokonce psychickým projevům. V jedné studiiTéměř polovina žen neměla klasické známky infarktu.

CNN: A co jiné srdeční problémy než infarkty? Jaké mohou být varovné signály?

Wen: Člověk s poruchami srdečního rytmu může pociťovat bušení srdce a pocit, že jeho srdce náhle bije rychle a nepravidelně. Mohou pociťovat závratě a pocit na omdlení. Lidé s městnavým srdečním selháním mohou pociťovat postupné zhoršování schopnosti cvičit a po chůzi na krátkou vzdálenost se začít cítit unavení. Mohou si všimnout otoků nohou a potřebují více polštářů, aby mohli v noci pohodlně spát.

To vše mohou být docela jemné příznaky. Nejdůležitější je zde naslouchat svému tělu a nečekat s vyhledáním péče. Pokud se necítíte dobře, ujistěte se, že si stojíte za svým. Diskutujte o tom, jak jsou vaše příznaky pro vás neobvyklé. Dejte to do kontextu svého života, abyste upozornili svého lékaře. Pokud jste například chodili každý den svižnou 30minutovou procházkou, ale nyní se nemůžete dostat dolů, aniž byste se cítili vyčerpaní, je to všechno důležité informace, které je třeba sdělit.

CNN: Co by měly ženy dělat, aby zlepšily zdraví svého srdce?

Wen: Nejdůležitější je být si vědom stávajících zdravotních stavů, které zvyšují riziko srdečních onemocnění, a zvládat je. Vysoký krevní tlak je jedním z těchto rizikových faktorů. Více než 56 milionů amerických žen Máte vysoký krevní tlak. To představuje 44 % dospělých žen ve Spojených státech. Zatímco výskyt vysokého krevního tlaku se zvyšuje s věkem, mnoho mladších žen má tento stav také; Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí má přibližně 1 z 5 žen v plodném věku vysoký krevní tlak.

Méně než 1 ze 4 žen s vysokým krevním tlakem má tento stav pod kontrolou, uvádí CDC. Udržování a zlepšování krevního tlaku prostřednictvím změn životního stylu a léků, pokud je to nutné, je klíčem ke snížení rizika srdečního infarktu, mrtvice a dalších kardiovaskulárních komplikací.

Totéž platí pro ženy s cukrovkou a vysokým cholesterolem. Velkým rizikovým faktorem je také obezita, stejně jako kouření, nadměrná konzumace alkoholu a nezdravá strava Nedostatek cvičení. Ženy by také neměly podceňovat roli stresu, spía duševní zdraví, které může ovlivnit i zdraví srdce.