Někteří majitelé Pixelů se už do pondělí nemohou dočkat

Pokud vlastníte Pixel a používáte Android 13 QPR2 Beta, v pondělí může být vaše šance vystoupit z beta programu, aniž byste museli vymazat telefon. Hej, nikdo nemá rád, když je nucen mazat data ze svého zařízení, zvláště pokud nejsou zálohována v cloudu. Jakmile si ale nainstalujete stabilní verzi beta (aka March Pixel Feature Drop), máte asi týden na to, abyste program opustili bez sankcí.

Tohle je důležité. Za chvíli si projdeme kroky, které musíte udělat, abyste se dostali z beta verze, ale podle těchto pokynů se řiďte až poté, co si na svůj telefon Pixel nainstalujete stabilní verzi. Aktualizaci naleznete, jakmile spadne (doufejme v pondělí), když přejdete na nastavení > Systém > aktualizace systému . Pokud se aktualizace zobrazí, stáhněte a nainstalujte ji podle pokynů.

Jak ukončit Android 13QPR2 Beta Program po instalaci stabilní aktualizace



Jakmile do telefonu Pixel nainstalujete stabilní verzi March Pixel Feature Drop, Klikněte na tento odkaz Nebo přejděte na stránku www.google.com/android/beta. Klikněte na tlačítko „Zobrazit vhodná zařízení“ a dostanete se na obrázek modelu Pixel. Pod obrázkem je obdélník s nápisem „Unsubscribe“. Klikněte na něj a postupujte podle pokynů pro ukončení beta programu.

Funkce, která umožňuje uživateli Pixelu snížit rozlišení obrazovky telefonu, by mohla být součástí pondělní funkce Drop Drop

Není jasné, jaké funkce přijdou v pondělním vydání, ale funkce, která byla k dispozici pro Pixel 6 Pro poté, co se připojila k QPR2 Beta, by mohla přijít jako součást březnového Pixel Feature Drop. Tato funkce, která byla původně vydána se sérií Pixel 7, umožňuje uživatelům pixelů právě to Přepněte rozlišení na obrazovce z 1440p QHD+ na 1080p FHD+. Pokud tak učiníte, sníží se spotřeba baterie a můžete kdykoli přepínat tam a zpět.

Pokud plánuji být pár hodin venku, přepnu z full HD (1440p) na full HD (1080p), abych prodloužil výdrž baterie v telefonu. Obvykle to dělám, když je povolena možnost Spořič baterie, abych z mého zařízení vytlačil delší životnost baterie. Chcete-li přepnout na spořič baterie, přejděte na nastavení > Šetřič baterie A přepněte na „Použít spořič baterie“. Telefon přejde do tmavého režimu a omezí procesy na pozadí, aby se snížila spotřeba energie z baterie telefonu.

Když Google spustí svůj beta program pro Android 14, zde je čas, kdy byste se měli připojit



Google aktuálně používá Android 14 Developer Preview 1. Beta program Android 14, určený pro veřejnou spotřebu, začne příští měsíc. Stabilita platformy se očekává v červnu a červenci a následně finální stabilní verze Androidu 14, která by mohla být vydána v srpnu. Android 13 je oficiálně spuštěn 15. srpna 2022.

Pokud je jednotka vaším každodenním ovladačem, není chytré instalovat do zařízení Pixel ranou beta verzi Androidu. To proto, že beta software je notoricky nestabilní. Životnost baterie se snižuje a některé aplikace a funkce (včetně těch, které na nich závisí) nemusí fungovat. Než se zapojíte do beta programu Androidu 14, možná budete chtít počkat, až beta dosáhne stability platformy. V tomto okamžiku budou dokončena všechna vývojářská rozhraní API a chování platformy.

Ve stabilitě platformy vývojáři předpokládají, že již nedojde k žádným změnám ovlivňujícím jejich aplikace. Samozřejmě neexistuje žádná záruka, že nenarazíte na žádné problémy, ale pokud chcete být první, kdo spustí Android 14 s Pixelem, Stabilita platformy je pravděpodobně tím, kdy byste se měli zapojit do beta programu.

Mezi modely Pixel, které dostanou Android 14, patří Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Jakmile Google příští měsíc otevře beta program Android 14, rádi vám ukážeme, jak se do programu zapojit.