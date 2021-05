Kanaďanka Fitchmanová vyhrála ve čtyřhře ženský titul s mexickým Olympem na Italian Open

Kanaďanka Sharon Fishmanová a její mexická partnerka Juliana Olmosová zvítězily v neděli ve finále čtyřhry žen na italském Open ve francouzské Christině Mladenovicové a Marktě Fondrosové z České republiky 4-6 7-5 10-5.

Poté, co ve druhém setu prohráli 4: 5, Olmos a Fitchman zachránili dva mečboly, než přerušili podání Mladenovic a odehráli další dva zápasy, aby si vynutili tajný rozchod.

„Neexistují žádná slova, která by vysvětlovala, co to pro mě znamená,“ řekl Fishman. „Jsem tak vděčný a jsem na sebe tak hrdý, můj partner a můj snoubenec. Je tu s námi celý týden. Jsem na nás hrdý jako na tým. Pak podpora davu, je tak dobré být schopen hrát před davem. Nemohli jsme to tolik získat. Byli úžasní.

„Dali nám tu sílu, kterou jsme potřebovali, a zvýšili ji, když jsme se opravdu necítili dobře. Jsem tak šťastný, že mohu vyhrát tento turnaj a udělat to před tak úžasným davem.“

Sledovat | Kanaďanka Sharon Fishman Swingová vyhraje titul čtyřhry v Římě:

Fishman a Olmos, kteří spolu začali hrát v této sezoně, nastoupili na hrací plochu jako náhradníci poté, co Ash Party a Jennifer Brady odstoupili z losování čtyřhry.

Ve druhém kole porazili špičkové semifinále Hsieh Sue Wei a Elise Mertensovou a v semifinálovém zápase pozdní sezóny porazili kvůli neděli v neděli čtvrté semifinále Choco Aoyama a Ina Sheephara.

Byl to Fichmanův čtvrtý titul ve čtyřhře v kariéře a její první titul na WTA 1000. Její poslední turnajové vítězství přišlo v roce 2020, když vyhrála titul v čtyřhře v Monterrey s Ukrajinkou Katrinou Bondarenkovou.

Olmos vyhrál tři tituly v kariérním čtyřhře.

Fichman, 30 let, pravicová hráčka Toronta, začala týden na 50. místě žebříčku žen ve čtyřhře WTA Tour.

Double bun: Swiatek porazil Pliskovou ve finále Italian Open

Pokud Iga Swiatek pokračuje ve hře tímto způsobem, nemusí mít problém obhájit svůj titul na French Open, když za dva týdny začne druhý grandslamový turnaj.

Paul (19) porazil Karolínu Plíškovou 6: 0, 6: 0 o skóre takzvaného „dvojitého chleba“ ve finále Italian Open, které v neděli trvalo pouhých 46 minut.

Swiatek ztratil pouze 13 bodů.

„Určitě to není můj nejlepší den,“ řekla Plíšková. „Iga dnes hrála tenis dokonale.“

Sledovat | Swiatek vypluje za vítězstvím nad Plíškovou o titul Rome Open:

Jednalo se o první double bun ve finále WTA před pěti lety, protože Simona Halepová porazila Anastasii Sevastovovou v Bukurešti.

„Myslím, že máš takové dny v tenise, kde to nefunguje tak, jak má,“ dodala Plisková. „Dnes rychle zapomenu.“

Swiatek odstřelil vítěze dle libosti předním a zadním úderem a vedl 17: 5 mezi vítězi a udělal pouze pět nenásilných faulů proti 23 Pliskové.

Swiatek, vítězka loňského překvapení v Paříži, když se umístila na 54. místě, nebyla tento týden vždy snadná.

Při vítězství ve třetím kole nad Barborou Krygisikovou musela zachránit oba mečboly, poté musela v sobotu dvakrát zvítězit – porazila dvakrát romskou šampiónku Elenu Svitolinu a 17letou Coco Gove – poté, co byla odložena ve čtvrtfinále denně kvůli dešti.

„Byl to náročný týden, ale jsem opravdu šťastný, že jsem si tím vším prošel,“ řekl Swiatik. „Dnes jsem byl velmi soustředěný, takže jsem na sebe velmi hrdý.“

Třetí kariérní titul Swiatek ji v pondělí posune do první desítky v žebříčku – na deváté místo.

Plíšková hrála třetí po sobě jdoucí finále na Foro Italico, poté, co získala titul v roce 2019. Zkušená česká hráčka nasměrovala svoji raketu na antukové kurty brzy ve druhém setu a za své nesportovní chování dostala varování před porušením zákonů.