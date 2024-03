Eurovize 2022: Zákony České republiky nabádají „chlapce a dívky“ v Leedsu, aby volili

Leedští 'chlapci a dívky' budou opět požádáni, aby podpořili českou kapelu We Are Domi v sobotním finále Eurovision Song Contest.

Show zahájí svou písní Lights Out, když v Turíně začne jednání.

Ale po dvou letech, v roce 2018, se rozhodli posunout to na další úroveň a začít vydávat vlastní hudbu.

Kapela doufá, že se dostane do finále Eurovize

„Žili jsme tam pět let a mnoho let jsme byli na undergroundové hudební scéně a opravdu nás to inspirovalo.“