Židovská populace na světě je 15,2 milionu – údaje Židovské agentury

Podle údajů zveřejněných Židovskou agenturou v Izraeli je světová židovská populace v současné době kolem 15,2 milionu Rosh hashanah No, zmínil jsem se.

Podle údajů v Izraeli žije asi 6 930 000 Židů, kteří tvoří asi 45% světové židovské populace a asi 79% izraelské populace.

Většina Židů žije mimo Izrael a asi šest milionů z nich žije ve Spojených státech.

Židovská populace ve Francii je 446 000, což z ní činí třetí největší zemi po USA Židovská agentura data. Následuje Kanada s 393 500, Velká Británie s 292 000, Argentina s 175 000, Rusko se 150 000 a Německo s 118 000.

V islámském světě je zemí s největším počtem Židů Turecko s 14 500 obyvateli, následuje Írán s 9 500, Maroko s 2 000 a Tunisko s 1 000.

Profesor Sergio Della Pergola z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. (Kredit: Wikimedia Commons)

Data, která sestavil profesor Sergio della Pergola z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, podle La zahrnují pouze ty, kteří se identifikují jako Židé a nemají jinou náboženskou identitu. Pokud by to mělo zahrnovat všechny lidi způsobilé pro izraelský zákon návratu, počet Židů na světě by byl 25,3 milionu.