Senzační Sedlásek šokuje Cullena o postup na Czech Darts Open

Karel Cetlacek vzdoroval ohromujícímu návratu Joea Cullena a dostal se do finále na Cambrian Czech Darts Open a úřadující šampion Luke Humphries otevřel skóre po svém návratu do Prahy.

Druhý den turnaje v hodnotě 175 000 liber sehrálo v sobotu na PVA Expo 16 zápasů druhého kola a byl to domácí hrdina Cetlacek, kdo ukradl show strhující výhrou 6:4 nad Cullenem.

Cullen hrozil slavnou bitvou v hlavním městě České republiky a bravurně zabojoval z 5:1, když dokázal zahrát 12, 11 a 11 šipek v bouřlivém tříkolovém výbuchu, aby snížil manko na 4:5.

Podařilo se mu dosáhnout úžasných 170 šeků, než Sedláček – pomohl mu 121 v 2. etapě – postoupil navzdory Yorkshiremanově průměru 103.

Česká dvojka se v neděli odpoledne postaví do středu dění v šestnáctce, kde se utká s druhým v roce 2022 Robem Crossem, který měl průměr 99 a zaznamenal čtyři 180, aby porazil Lotyše Matars Razma 6:3.

Jinde začal Humphreys svou obhajobu titulu výhrou 6:4 nad Rossem Smithem, čímž vzdoroval dvěma tunám pokladen od evropského šampiona.

Humphreys – trojnásobný finalista European Tour v roce 2023 – nyní čelí hvězdě Premier League Dimitrimu van den Bergovi, který měl průměr 102, když porazil Švýcara Stephana Belmonta.

Michael van Gerwen vytvořil perfektní skóre, aby vyřadil Belgičana Mike de Deckera 6-4 a pokračoval ve své snaze o tituly na European Tour.

Van Gerwen měl průměr 99, přestože vynechal 14 šipek ve dvouciferných číslech, vypálil tři 180, aby připravil senzační souboj ve třetím kole proti světovému juniorskému šampionovi Joshu Rockovi.

Rock předvedl v sobotní odpolední části mistrovskou show, aby ukončil naděje kvalifikanta hostitelské země Dalibora Smolíka a obnoví svou rivalitu s van Gerwenem o čtvrtfinále.

Nathan Aspinall se nepochybně dostal do show dne v Praze, v průměru téměř 104 pro Martina Lookmana, bývalého finalistu European Tour.

Dave Chisnall dosáhl v průměru tří bodů, když vyřadil Geerta Nendjese 6-2 v jeho výzvě o třetí letošní titul na European Tour a dosáhl čtyř maxim na cestě k zpečetění svého postupu.

Chisnall nyní čelí Andrewu Gildingovi v osmifinále poté, co šampion UK Open v sobotu zahájil hru druhého kola rutinním vítězstvím 6-2 nad Vincentem van der Voortem.

Peter Wright ve svém úvodním zápase proti Brendanu Dolanovi přežil zděšení, když vedl z 5:3, aby v posledním úseku vyprovodil Severního Ira s klinickým 116 zachráncem kůže.

Wright se utká s Dannym Nobertem ve třetím kole poté, co Nizozemec překonal vyčerpávající boj od Jose de Sousa a ukončil sérii pěti porážek v řadě proti bývalému grandslamovému šampionovi.

Vítěz Austrian Darts Open Jonny Clayton porazil Martijna Kleirmaekera 6:1 a zítra odpoledne se utkal s pátým nasazeným Dirkem van Duijvenbodem.

Van Duijvenbode prošel těžkou remízou proti belgickému veteránovi Mario Vandenbogaertovi a proměnil více než tuny pokladen a získal vítězství v rozhodujícím utkání posledního kola.

Dříve během dne prohrál Ryan Searle ze stavu 3:0 a porazil Steva Beatona, zatímco Damon Hedda v posledních fázích svého střetnutí proti Dylanu Slevinovi došel k vítězství 6:2.

Odměnou Heddě bylo setkání ve třetím kole s Kim Huibrechtsovou, která odhlásila 170 a průměrně více než tunu, aby oslavila vítězství 6:3 nad 13. nasazeným Martinem Schindlerem.

Nedělní finálový den v Praze bude patřit třetímu kolu v odpolední části, před rozhodujícím čtvrtfinále, semifinále a finále večer.

Zápasy jsou živě přenášeny na Viaplay, DAZN a dalších PTCTV (kromě Německa, Rakouska a Švýcarska) a prostřednictvím webových stránek sázkových kanceláří po celém světě.

Kliknutím sem zobrazíte výsledky a statistiky zápasů.

2023 Cambrian Czech Darts Open

Sobota 13. května

Druhé kolo

Odpolední sezení

Andrew Gilding 6-2 Vincent van der Voort

Josh Rock 6-3 Dalibor Smolík

Damon Hedda 6-2 Dylan Slevin

Ryan Searle 6-4 Steve Beaton

Dave Chisnall 6-2 Geert Nendjes

Kim Huybrechts 6-3 Martin Schindler

Dirk van Duijvenbode 6-5 Mario Vandenbogaerde

Nathan Aspinall 6-4 Martin Lookman

Večerní sezení

Danny Noppert 6-4 Jose de Sousa

Rob Cross 6-3 Mothers Rasma

Peter Wright 6-5 Brendan Dolan

Michael van Gerwen 6-4 Mike de Decker

Karel Cetlacek 6-4 Joe Cullen

Luke Humphries 6-4 Ross Smith

Johnny Clayton 6-1 Martijn Clearmaker

Dimitri van den Berg 6-2 Stephen Belmont

neděle 14. května

Odpolední zasedání (1300 místního času, 1200 BST)

Třetí kolo

Rob Cross vs Karel Cetláček

Michael Van Gerwen vs Josh Rock

Nathan Aspinall vs Ryan Searle

Dave Chisnall proti Andrew Gilding

Dirk van Duijvenbod proti Johnnymu Claytonovi

Damon Hedda proti Kim Huibrechts

Danny Nobert proti Peteru Wrightovi

Luke Humphreys proti Dimitri van den Berg

Večerní zasedání (1900 místního času, 1800 BST)

čtvrtfinále

semifinále

finále

Nedělní zápasy se hrály v pořadí losování