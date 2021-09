Pod Zero, Sable a 10 dalšími hrami již brzy ve službě Xbox Game Pass

Během příštích dvou týdnů se ke službě Xbox Game Pass připojí neuvěřitelných 13 her, přičemž první den se ke službě připojí osm. Aragami 2 Méně důležitý , a Tainted Grail: Conquest brzy přijde na Xbox Game Pass.

15. září

16. září

17. září

23. září

28. září

30. září

1. října

Doufám, že máte ve svém nevyřízeném prostoru místo, protože v příštích několika týdnech budete určitě chtít vtěsnat některé z nich do Game Passu. I Am Fish a Skatebird vypadají zajímavě a připojily se ke službě 16. září. I Am Fish je dobrodružná hra založená na fyzice, kde musíte znovu spojit čtyři ryby, které jsou odděleny od svého domova v akváriu se zvířaty. Skatebird se bude držet zvířecího tématu a jako roztomilý skatebird se převrátíte až do konce – až o moc lépe to nebude! O den později se ke službě připojuje Aragami 2 a vy hrajete za zabijáka, který dokáže ovládat stíny. 23. září tu máme úžasnou adventuru s otevřeným světem Sable, ve které budete Sable provázet rituálem průchodu, řešit hádanky a prozkoumávat tajemný svět na kole. Ve stejný den Subnautica: Below Zero, odehrávající se dva roky po původním vydání Subnautica, přichází do Game Pass – vrací se na Planet 4546B, aby odhalila kryt zabijáka. A 28. září Lemnis Gate, časově založená střílečka z pohledu první osoby (ano, vím, že to zní šíleně-podívejte se Náhled brány Lemnis pro více), se konečně připojuje ke službě poté, co minulý měsíc došlo ke zpoždění.

Jste spokojeni s druhou splátkou doplňků Xbox Game Pass na září? Které z nich budete hrát? Dejte nám vědět v níže uvedených komentářích!